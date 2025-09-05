English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samantha: సామ్ -రాజ్ నిడిమోరు దుబాయ్ టూర్ పై రాజ్ భార్య సంచలన పోస్ట్..!

Raj Nidimoru Wife: ప్రముఖ హీరోయిన్ సమంత డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరు దుబాయ్ కి వెళ్ళినట్లు వార్తలు రాగా.. ఇప్పుడు దీనిపై రాజ్ భార్య పరోక్షంగా పోస్ట్ పెట్టారు. ఇక ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది..
 
1 /5

గత కొంతకాలంగా టాలీవుడ్ హీరోయిన్ సమంత సినిమాలలో కంటే ఎక్కువగా వ్యక్తిగత జీవితాలపై విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. శుభం సినిమాకి నిర్మాతగా మారినప్పటి నుంచి సమంత పై ఈ రూమర్స్ మరింత ఎక్కువగా వినిపిస్తున్నాయి. 

2 /5

ప్రముఖ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ రాజ్ నిడిమోరుతో ఎక్కువగా కనిపించడం.. విదేశాలకు వెళ్లడంతో ఈ రూమర్స్ మరింత వైరల్ గా మారుతున్నాయి. ఇటీవలే ఒక దుబాయ్ కి ఫ్యాషన్ షో చూసేందుకు వెళ్లిన సమంత తన సోషల్ మీడియాలో ఒక వ్యక్తి చేయి పట్టుకొని మరి వీడియోలను షేర్ చేసింది. 

3 /5

ఈ వీడియో వైరల్ గా మారడంతో అందరూ కూడా రాజ్ నిడిమోరే అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు..ఈ నేపథ్యంలోనే రాజ్ భార్య శ్యామలి దే తాజాగా మరో సందేశాత్మకమైన పోస్ట్ షేర్ చేసింది. 

4 /5

"నిర్లిప్తత అంటే మీరు ఏం సొంతం చేసుకోకూడదు అని కాదు.. కానీ ఏది మిమ్మల్ని సొంతం చేసుకోకూడదు.. తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తించడానికి కూడా తెలివిగా స్పందించండి" అంటూ ఒక కొటేషన్ ని రాసుకుంది. సమంత, రాజ్ వ్యవహారం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారుతున్నప్పటినుంచి రాజ్ భార్య వీరిద్దరి గురించే పరోక్షంగా కొటేషన్స్ , పోస్టులు షేర్ చేస్తోంది. 

5 /5

అందుకే ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళిద్దరిని ఉద్దేశించి ఇలా పోస్ట్ పెట్టిందని పలువురు నెటిజెన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.. డైరెక్టర్ రాజ్, శ్యామలి ల వివాహం 2015లో అయింది.

Samantha Raj Nidimoru samantha latest news Raj Nidimoru wife post Samantha Dubai trip Raj Nidimoru first wife Samantha love news Tollywood actress Samantha Raj Nidimoru social media Samantha viral post Raj Nidimoru divorce news

Next Gallery

Liver Damage Symptoms: మీ శరీరంలోని ఆ భాగంలో దురదగా ఉంటోందా..? తస్మాత్ జాగ్రత్త.. మీ లివర్ డేంజర్‌లో పడ్డట్లే..!