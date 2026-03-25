Raj Tarun: పోలీసులకు పట్టుబడిన రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు.. మద్యం మత్తులో లావణ్య!

Raj Tarun Girlfriend Lavanya :సంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగిన ఒక ఘటన ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సినీ హీరో రాజ్ తరుణ్ మాజీ ప్రియురాలు లావణ్య మద్యం సేవించి వాహనం నడిపినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ సంఘటన కొండాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.
ప్రస్తుతం అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, పోలీసులు సాధారణంగా నిర్వహించే డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలలో భాగంగా ఒక కారును ఆపారు. ఆ కారులో లావణ్య ప్రయాణిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వెంటనే బ్రీత్ అనలైజర్ పరీక్ష చేయగా, ఆమె మద్యం సేవించినట్లు తేలింది. దీంతో పోలీసులు మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు నమోదు చేసి, కారును సీజ్ చేశారు. భవిష్యత్తులో ఆమెకు కౌన్సిలింగ్ కోసం నోటీసులు ఇవ్వొచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
ఇదే సమయంలో మరో ఘటన కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. మల్కాపూర్ మండలం మల్లెపల్లి గ్రామం వద్ద లావణ్య ప్రయాణిస్తున్న కారు, బైక్ పై వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిని ఢీ కొట్టినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆగకుండా వెళ్లిపోవాలని ప్రయత్నించగా, గ్రామస్థులు కారును అడ్డుకున్నారు.
గ్రామస్థులు ఆమెను ఆపి క్షమాపణ చెప్పాలని కోరగా, లావణ్య వారితో వాగ్వాదానికి దిగినట్లు సమాచారం. ఆ సమయంలో కారులో ఆమెతో పాటు మరో వ్యక్తి కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో గ్రామస్థులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.
పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న తర్వాత కూడా కొంతసేపు లావణ్య వారితో వాదించినట్లు తెలిసింది. స్థానికులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం, కారులో మద్యం బాటిళ్లు కూడా ఉన్నట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
ఇక లావణ్య పేరు ఇదే మొదటిసారి వార్తల్లోకి రావడం కాదు. గతంలో ఆమె సినీ నటుడు రాజ్ తరుణ్ పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. తనను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పి మోసం చేశాడని, అలాగే గర్భస్రావం చేయించాడని ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ సమయంలో ఈ వ్యవహారం సినిమా ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ప్రస్తుతం జరిగిన ఈ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కేసు మరోసారి లావణ్యను వార్తల్లో నిలిపింది. పోలీసులు కేసును నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నారు.