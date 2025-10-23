Prabhas House: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Prabhas House Tour: ప్రస్తుతం మన దేశంలో అసలు సిసలు ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ఎవరంటే ప్రభాస్ పేరే చెప్పాలి. తన ఫ్లాప్ చిత్రాలతో కూడా వందల కోట్లు కొల్లగొడుతున్న ఒకే ఒక్క ప్యాన్ ఇండియా స్టార్. ఎపుడు రెబల్ స్టార్ సంబంధించిన చిత్రాలేనా.. ఆయన వ్యక్తగత జీవితం అంటూ ఉంటుంది. ఆయన హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న ఇల్లు ఎలా ఉంటుందో తెలుసా.. చూడకపోతే.. మీరు ఓ లుక్కేయండి.
Prabhas House Tour:ప్రభాస్.. ఒక్కో చిత్రానికి దాదాపు రూ. 100 కోట్ల నుంచి రూ. 150 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటూ సంచలనం సృష్టిస్తున్నాడు ప్రభాస్. ఔను.. రెబల్ స్టార్ ఇపుడు తెలుగు హీరో కాదు.. ప్యాన్ ఇండియా స్టార్. ఆయన చిత్రాల కోసం ఎదరు చూసే అభిమానులు దేశం కాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నారు. బాహుబలి సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా లెవల్లో సత్తా చాటిన ప్రభాస్.. ఆ తర్వాత చిత్రాలతో కూడా ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చూపెడుతూనే ఉన్నారు ప్రభాస్.
ప్రభాస్.. లాస్ట్ ఇయర్ ‘కల్కి 2898 ఏడి’ మూవీతో రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఈ యేడాది ‘కన్నప్ప’లో రుద్రగా అతిథి పాత్రలో మెప్పించాడు. ఈ నెల అక్టోబర్ 31న ‘బాహుబలి ఎపిక్’ తో ప్రేక్షకుల ముందకు రాబోతున్నాడు. బాహుబలి రెండు పార్టులను కలిపి ట్రిమ్ చేసి కొత్తగా సెన్సార్ పూర్తి చేసుకొని ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
ఇక ఎపుడు ప్రభాస్.. సినిమాలు.. ఆయన ఎపుడు మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడనే విషయాలు పక్కన పెడితే.. రెబల్ స్టార్ ఉంటున్న ఇళ్లు ఎలా ఉంటుందో చాలా మందికి తెలియదు. నిజంగానే ఇంద్రభవనమే అని చెప్పాలి. చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకుల వంతు అవుతుంది.
ప్రభాస్ ఇల్లు కూడా.. బాహుబలి చిత్రంలో మాహిష్మతి సామ్రాజ్యంలా చూడటానికి రెండు కళ్లు చాలవు. ఈ ఇంటి కోసం దాదాపు రూ. 60 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారట. అందులో డెకరేషన్ కోసం మరో రూ. 10 కోట్ల వరకు ఖర్చు అయినట్టు ప్రభాస్ సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్న మాట. లోపల వివిధ దేశాలకు చెందిన టైల్స్ తో చేసిన ఫ్లోరింగ్.. స్విమ్మింగ్ ఫూల్ వంటివి చూస్తే చూపు తిప్పుకోలేరు. స్విమ్మింగ్ ఫూల్ ఆరు బయట కాకుండా.. లోపల సీక్రెట్ గా ఉండటం విశేషం.
ప్రభాస్ ఇంట్లో ఉండే గార్డెనింగ్ కూడా ఓ రేంజ్ లో ఉంది. ఈయన ఇల్లు హైదరాబాద్, జూబ్లిహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 44, సీబీఐ కాలనీలో ఉంది. ఆ ఇంటిని మెయింటెన్స్ కోసం నెలకు దాదాపు రూ. 10 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందనేది సమాచారం.
ప్రభాస్ కు హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ లోనే కాదు.. గండిపేటలో కూడా ఓ గెస్ట్ హౌస్ ఉంది. దాంతో పాటు సొంత ఊరులో కూడా తాతల కాలం నాటి ఇంద్ర భవనం ఉంది. దీంతో పాటు చెన్నై, బొంబాయి, బెంగుళూరు, లండన్, అమెరికా సహా పలు దేశాల్లో ప్రభాస్ కు సొంత విల్లాలున్నాయి. వీటి విలువే దాదాపు వేల కోట్ల విలువ చేస్తాయి.
అంతేకాదు ప్రభాస్ తన ఇంట్లో ఉన్న లేకున్నా.. రోజు ఓ 50 మందికి వంట వండుతారట. దాన్ని తన సన్నిహితులకు పంపిస్తూ ఉంటారట. అంతేకాదు ఆర్ధికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి ఎవరికీ తెలియకుండా గుప్త సహాయం చేయడం ప్రభాస్ నైజం అని ఆయన సన్నిహితలు చెబుతున్న మాట. ఏదైనా ప్రభాస్ నిజంగానే మనుసున్న రాజా సాబ్ అని చెప్పాలి.