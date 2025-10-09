English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Malavika Mohanan: చీరలో ఒంపుసొంపులు ఆరబోసిన ప్రభాస్ హీరోయిన్..ఆ నడుము చూస్తే..!

Malavika Mohanan: చీరలో ఒంపుసొంపులు ఆరబోసిన ప్రభాస్ హీరోయిన్..ఆ నడుము చూస్తే..!

Malavika Mohanan Photos: మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో ఊపుఊపేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్‌లోనూ హవా సాగిస్తుంది. అయితే ఈమె ప్రభాస్ సరసన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు తెలుగులో కూడా విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చింది.
 
1 /8

మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో ఊపుఊపేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్‌లోనూ హవా సాగిస్తుంది. అయితే ఈమె ప్రభాస్ సరసన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు తెలుగులో కూడా విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చింది.

2 /8

దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో నడుము చూపిస్తూ ఎంతో మంది ప్రేక్షకులను అభిమానం చూరగొన్నది మాళవిక మోహనన్. 21 సంవత్సరాల వయసులో తొలిసారి నటనలో అరంగేట్రం చేశారు.  

3 /8

హీరోయిన్ గా పరిచయమైన కొత్తలో ఆమె చాలా సన్నగా ఉండేది. కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆమె కొంచెం బరువు పెరగ్గా.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో నిర్మాతలు బరువు తగ్గమని సూచించారట.  ముంబయిలో పుట్టి పెరిగిన మాళవిక మోహనన్.. ఆ తర్వాత దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు.  

4 /8

మాళవిక మోహనన్ తాను సినిమాల్లో ఎక్కువగా నడుము అందాలను చూపిస్తూ కుర్రకారును ఆకట్టుకుంది. ఆమె నడుము అందాలకు పెద్ద ఫ్యాన్సే ఉన్నారు.  

5 /8

ఆమె ప్రభాస్ తో కలిసి 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో సహా కార్తీతో కలిసి 'సర్దార్ 2'లోనూ నటిస్తోంది.  

6 /8

7 /8

8 /8

Malavika Mohanan Malavika Mohanan Photos malavika mohanan family photos Malavika Mohanan Latest Photos malavika mohanan photo shoot malavika mohanan latest stunning photos Malavika Mohanan Photoshoot actress malavika mohanan photo shoot

Next Gallery

Smriti Mandhana: చ‌రిత్ర సృష్టించిన స్మృతి మంధాన‌.. ప్ర‌పంచ క్రికెట్‌లో ఒకే ఒక ప్లేయ‌ర్‌‌గా ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్