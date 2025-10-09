Malavika Mohanan: చీరలో ఒంపుసొంపులు ఆరబోసిన ప్రభాస్ హీరోయిన్..ఆ నడుము చూస్తే..!

Malavika Mohanan Photos: మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో ఊపుఊపేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్లోనూ హవా సాగిస్తుంది. అయితే ఈమె ప్రభాస్ సరసన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు తెలుగులో కూడా విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చింది.
మాళవిక మోహనన్ ప్రస్తుతం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీల్లో ఊపుఊపేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆమె బాలీవుడ్లోనూ హవా సాగిస్తుంది. అయితే ఈమె ప్రభాస్ సరసన 'రాజా సాబ్' సినిమాలో నటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో ఆమెకు తెలుగులో కూడా విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ వచ్చింది.
దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో నడుము చూపిస్తూ ఎంతో మంది ప్రేక్షకులను అభిమానం చూరగొన్నది మాళవిక మోహనన్. 21 సంవత్సరాల వయసులో తొలిసారి నటనలో అరంగేట్రం చేశారు.
హీరోయిన్ గా పరిచయమైన కొత్తలో ఆమె చాలా సన్నగా ఉండేది. కొన్నేళ్ల తర్వాత ఆమె కొంచెం బరువు పెరగ్గా.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో నిర్మాతలు బరువు తగ్గమని సూచించారట. ముంబయిలో పుట్టి పెరిగిన మాళవిక మోహనన్.. ఆ తర్వాత దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టారు.
మాళవిక మోహనన్ తాను సినిమాల్లో ఎక్కువగా నడుము అందాలను చూపిస్తూ కుర్రకారును ఆకట్టుకుంది. ఆమె నడుము అందాలకు పెద్ద ఫ్యాన్సే ఉన్నారు.
ఆమె ప్రభాస్ తో కలిసి 'రాజా సాబ్' చిత్రంతో సహా కార్తీతో కలిసి 'సర్దార్ 2'లోనూ నటిస్తోంది.