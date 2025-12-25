Raja Yogam 2026: అబ్బబ్బా 2026లో లక్కంటే ఈ రాశులదే.. త్వరలో వీరికి గవర్నమెంట్ జాబ్ గ్యారంటీ..

Raja Yogam 2026: ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం మరో వారం రోజుల్లో కొత్త యేడాది ప్రవేశించబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుు, చంద్రుడు అనుకూలమైన స్థానాల్లో ఉన్నవారికి ఈ కాలం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. దీని కారణంగా, ఈ క్రింది రాశుల వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.
కర్కాటక రాశి: జనవరి 15 నుండి ఈ రాశి వారికి కుజుడు, రాహువు అనుకూలంగా ఉన్నందున, ఈ రాశి వారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించడం వలన గొప్ప వృద్ధి సాధిస్తారు. ఏవైనా పోటీ పరీక్షలు, రాత పరీక్షలలో విజయం సాధించే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది. జూన్ నుండి ఈ రాశిలో బృహస్పతి ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్నందున, ఈ రాశి వారికి ప్రభుత్వంలో ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశాలున్నాయి. సుదూర ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వారికి ప్రభుత్వం నుండి కావలసిన గుర్తింపు లభించడం గ్యారంటీ.
కుంభ రాశి: ప్రభుత్వ పనులకే కాకుండా అధికారానికి కూడా బాధ్యత వహించే కుజుడు, సూర్యుడు ఫిబ్రవరి నుండి ఈ రాశి గుండా వెళుతున్నందున, వారు తక్కువ శ్రమతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంది. వారు పోటీ పరీక్షలు, రాత పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో ఖచ్చితంగా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. గురు గ్రహం చేరికతో, వారు ఉన్నత పదవులు, పెద్ద జీత భత్యాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వారి స్వస్థలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందటం గ్యారంటీ.
మేష రాశి: ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు. కొత్త యేడాది అంతా వీరికి పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఈ రాశి వారు ఉన్నత స్థాయి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన పోటీ పరీక్షల్లో విజయం వరించనుంది. ఇంటర్వ్యూలలో ఖచ్చితంగా గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. మార్చి నుండి బుధుడు అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాడు. జూన్ నుండి బృహస్పతి అనుకూలంగా ఉన్నందున, బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలలో ఉద్యోగాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించే అవకాశాలున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.
సింహ రాశి: ఈ రాశి అధిపతితో పాటు, జనవరి నుండి కుజుడు కూడా అనుకూలంగా ఉండబోతున్నాడు. కాబట్టి సింహ రాశి వారికి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. ప్రభుత్వంలో లేదా బ్యాంకులలో ఉన్నత పదవులు లభించే ఛాన్సెస్ కొట్టిపారేయలేము. వీరు రాత పరీక్షలు మరియు ఇంటర్వ్యూలలో మంచి విజయం సాధిస్తారు. కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే, జూన్ నాటికి వారి కల నెరవేరుతుంది. వారి స్వస్థలంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. వారి ఉపాధ్యాయుల అనుకూల ప్రభావం కారణంగా వారి కోరికలు నెరబోతున్నాయి.
ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్యుడు, చంద్రుడు మాత్రమే కాకుండా, బృహస్పతి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నందున, కొత్త సంవత్సరంలో కోరుకున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. బ్యాంకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. కొద్దిగా ప్రయత్నం చేస్తే, పోటీ పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలలో మంచి విజయం సాధించడంలో దేవ గురువు బృహస్పతి వారికి సహాయం చేస్తాడు. జూన్ ముందు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించడం వారికి చాలా మంచిది. వారికి ఉన్నత పదవులు లభించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ ప్రజల నమ్మకాలు, ఇంటర్నెట్, జ్యోతిష్యులు ప్రస్తావించిన అంశాలనే మేము ఇక్కడ ప్రస్తావించాము. ZEE NEWS దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.