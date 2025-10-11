Raja Yogam: 700 ఏళ్ల తర్వాత ఈ 3 రాశులకు రాజయోగం..దీపావళి నుంచి జాతకం మారిపోతుంది!

Raja Yogam In Horoscope: దీపావళి పర్వదినం నాటి నుంచి రాశీచక్రంలో ప్రధాన మార్పులు జరగనున్నాయి. 700 ఏళ్ల తర్వాత ఈ మూడు రాశులకు రాజయోగం పట్టనుంది. దీంతో ఈ రాశులకు అదృష్టం కలిసి రానుంది.
దీపావళి రోజున 2 రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. మాలవ్య రాజయోగం, శశ రాజయోగం ఏర్పడనున్నాయి. ఫలితంగా 3 రాశుల వారి అదృష్టాలు మారుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారంలో పురోగతిని సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి: కోర్టు కేసుల్లో మీకు విజయం లభిస్తుంది. ధైర్యం, డబ్బు పెరుగుతాయి. మీకు అదృష్టం మద్దతు లభిస్తుంది. మీ కోరికలు నెరవేరుతాయి.
తుల రాశి: మంచి రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. మీరు అప్పుల నుండి విముక్తి పొందవచ్చు. వివాహితుల వైవాహిక జీవితం అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మకరం: మీరు ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించవచ్చు. సంపద పెరుగుతుంది. వ్యాపారవేత్తలు లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.
(గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)