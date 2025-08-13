English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raja Yogam: ఇకపై ఈ రాశులది రాజయోగం..అడుగుపెడితే ధనలక్ష్మి వచ్చిపడుతుంది!

Gajakesari Raja Yogam: ఈ సంవత్సరం బృహస్పతి తన రాశిని చాలా వేగంగా మారుస్తున్నాడు. అక్టోబర్‌లో కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ క్రమంలో కొన్ని రాశులకు విపరీతంగా కలిసి వస్తుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /5

గజ కేసరి యోగం, బృహస్పతి, చంద్రుడు ఒకరి కేంద్రాలలో (1వ, 4వ, 7వ, లేదా 10వ) లేదా లగ్నస్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఏర్పడే జ్యోతిష యోగం, ఇది జ్యోతిషశాస్త్రంలో అత్యున్నత యోగం.

2 /5

కర్కాటక రాశి: డబ్బు సంపాదించడానికి కొత్త అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరగవచ్చు. అవివాహితులకు వివాహ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభిస్తుంది.

3 /5

తులా రాశి: మీరు మీ కెరీర్‌లో కొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. మీ పనులన్నీ విజయానికి దారితీస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల నుండి మీరు లాభం పొందుతారు. ఊహించని వనరుల నుండి డబ్బు వస్తుంది.

4 /5

వృశ్చిక రాశి: అదృష్టం మీ వెంట ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారంలో గణనీయమైన వృద్ధి ఉంటుంది. అవివాహితులకు వివాహం కుదిరుతుంది. డబ్బు సంపాదించడానికి మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

5 /5

(గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం వ్రాయబడింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Raja Yogam Gajakesari Rajayoga Gajakesari Rajayoga Effect Moon Transit Jupiter Tarnsit Gajakesari Rajayoga Effect on zodiac sign

Next Gallery

Arjun Tendulkar&#039;s Engagement: సైలెంట్‎గా సచిన్ టెండూల్కర్ కొడుకు ఎంగేజ్‎మెంట్.. ముంబైకు చెందిన బిజినెస్‎మెన్ మనవరాలితో..!!