/Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆమె వల్ల మారాడు.. లేకపోతే బెదిరించేది: రాజమౌళి

Rajamouli about Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఇటీవల ఊసరవెల్లి సినిమాను థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రత్యేక షోలకు అభిమానులు భారీగా స్పందించారు. థియేటర్లలో చేసిన సంబరాలకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఊసరవెల్లి సినిమా వేడుకలతో పాటు పాత వీడియో ఒకటి కూడా ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అది ఊసరవెల్లి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సమయంలో దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి చేసిన సరదా కామెంట్స్ వీడియో. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన ఈ ఈవెంట్ వీడియో ఇప్పుడు మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
ఆ ఈవెంట్లో రాజమౌళి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ గురించి ఫన్నీగా మాట్లాడారు. సాధారణంగా తారక్ చాలా సింపుల్గా ఉండేవాడని ఆయన చెప్పారు. ఎక్కువగా తెల్ల షర్టు లేదా నల్ల ప్యాంటు మాత్రమే వేసుకొని ఈవెంట్స్కు వచ్చేవాడని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు.
కానీ ఆ రోజు మాత్రం ఎన్టీఆర్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోయిందని రాజమౌళి అన్నారు. “తారక్ ఎప్పుడూ తెల్ల షర్టు, నల్ల ప్యాంటులోనే కనిపిస్తాడు. కానీ ఈ రోజు మాత్రం బ్లూ షర్టు, బ్లూ ప్యాంటుతో చాలా హ్యాండ్సమ్గా కనిపిస్తున్నాడు” అని చెప్పారు.
రాజమౌళి మాటలకు అక్కడున్నవాళ్లు అందరూ నవ్వేశారు. తర్వాత ఆయన ఎన్టీఆర్ భార్య లక్ష్మీ ప్రణతిని ప్రస్తావిస్తూ మరింత సరదాగా మాట్లాడారు. “ఈ మార్పు మొత్తం ప్రణతి వల్లే వచ్చింది. ఆమె సెలెక్ట్ చేసిన డ్రెస్ వేసుకోకపోతే తిడుతుంది. అందుకే ఇలా వచ్చాడు” అంటూ నవ్వుతూ చెప్పారు.
రాజమౌళి కామెంట్స్ విన్న ఎన్టీఆర్ కూడా నవ్వుతూ కనిపించాడు. ఇప్పుడు ఈ పాత వీడియోను మళ్లీ చూస్తున్న అభిమానులు రాజమౌళి, ఎన్టీఆర్ మధ్య ఉన్న మంచి అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
రాజమౌళి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కలిసి స్టూడెంట్ నెం.1, సింహాద్రి, యమదొంగ, ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి భారీ హిట్ సినిమాలు చేశారు. వీరి కాంబినేషన్కు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో అభిమానులకు మళ్లీ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేస్తోంది.