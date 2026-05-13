Shivani Rajasekhar:నా పెద్ద కూతురుకి పెళ్లి కావడం వల్ల తిరుపతికి వచ్చాం.. బాంబు పేల్చిన రాజశేఖర్..

Published: May 13, 2026, 10:39 AM IST|Updated: May 13, 2026, 10:39 AM IST

Shivani Rajasekhar:యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్‌గా తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరో రాజశేఖర్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఒకప్పుడు వరుస హిట్ సినిమాలతో స్టార్ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన.. ఇప్పుడు కూడా సినిమాల్లో నటిస్తూ అభిమానులను అలరిస్తున్నారు. ఇటీవల బైకర్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

రాజశేఖర్, జీవిత దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. పెద్ద కుమార్తె శివాని, చిన్న కుమార్తె శివాత్మిక ఇప్పటికే తెలుగు సినిమాల్లో నటిస్తూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా వీరిద్దరికీ మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. తాజాగా రాజశేఖర్ కుటుంబం తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోవడానికి వెళ్లింది. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడిన రాజశేఖర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.  

“నా పెద్ద కూతురికి పెళ్లి కావడం వల్లే తిరుపతికి వచ్చాం” అని రాజశేఖర్ చెప్పడంతో అక్కడ ఉన్నవాళ్లు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు. దీంతో చాలామంది శివానికి పెళ్లి అయిపోయిందా? అంటూ చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు.  

ఎందుకంటే శివాని ఇప్పటివరకు పెళ్లి గురించి ఎలాంటి సమాచారం బయటకు రాలేదు. రాజశేఖర్ మాటలు విన్న వెంటనే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇదే విషయం వైరల్ అయింది.  

అయితే వెంటనే రాజశేఖర్ పక్కనే ఉన్న జీవిత అసలు విషయం చెప్పి క్లారిటీ ఇచ్చింది. “రాజశేఖర్ అన్న కూతురికి పెళ్లి అయింది” అని ఆమె చెప్పడంతో అందరూ నవ్వుకున్నారు. దీంతో అక్కడ ఏర్పడిన కన్ఫ్యూజన్ మొత్తం తొలగిపోయింది.  

ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రాజశేఖర్ మాటల వల్ల ఒక్కసారిగా అభిమానులు షాక్ అయినా.. తర్వాత జీవిత చెప్పిన క్లారిటీతో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇక రాజశేఖర్ కుటుంబం తిరుమల దర్శనానికి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు కూడా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

