Rajasthan Royals Sold Out: ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ డీల్ జరిగింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టును 1.63 బిలియన్ డాలర్లు అనగా రూ. 15,286 కోట్లకు అమెరికాకు చెందిన వ్యాపారవేత్త 'కల్ సోమాని' సొంతం చేసుకున్నారు. కల్ సోమానికి చెందిన 'కన్సార్టియం' రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫ్రాంచైజీలోని 100% వాటాను పూర్తి చేసింది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ అమ్మకం ప్రక్రియ ఎట్టకేలకు పూర్తయింది. కల్ సోమాని నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం 1.63 బిలియన్ డాలర్లకు జట్టును కొనుగోలు చేసింది. ఈ క్రమంలో 1 బిలియన్ డాలర్లకు అమ్ముడైన తొలి ఐపీఎల్ జట్టుగా ఆర్ఆర్ నిలిచింది. కల్ సోమాని కన్సార్టియానికి వాల్మార్ట్ కుటుంబానికి చెందిన అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త రాబ్ వాల్టన్, అలాగే NFL జట్టు డెట్రాయిట్ లయన్స్లో మెజారిటీ వాటాలు కలిగిన హాంప్ కుటుంబం నుంచి ఆర్థిక మద్దతు లభించింది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఇది అత్యంత ఖరీదైన డీల్. ఈ డీల్తో రాజస్థాన్ రాయల్స్ చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఫ్రాంచైజీగా నిలవనుంది.ఐపీఎల్ 2026 ముగిసిన తరువాత కొత్త యాజమాన్యం బాధ్యతలను స్వీకరించనుంది.
గతంలో సంజీవ్ గోయెంకాకు చెందిన ఆర్పిఎస్జి గ్రూప్ లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ను 940 మిలియన్ డాలర్లకు కొనుగోలు చేయగా.. టొరెంట్ గ్రూప్ గుజరాత్ టైటాన్స్లో 67 శాతం వాటాను 575 మిలియన్ డాలర్లకు కొనుగోలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
అమెరికాకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్త అయిన సోమాని ఇప్పటివరకు రాజస్థాన్ రాయల్స్లో మైనారిటీ వాటాను కలిగి ఉన్నారు. ఆయన 2021లోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్లో కొంత పెట్టుబడులు పెట్టారు. ఇక తాజాగా ఇప్పుడు మొత్తం 100 శాతాన్ని దక్కించుకున్నారు.
అరిజోనాకు చెందిన సొమానీ.. డేటా ప్రైవసీ, ఎడ్టెక్, క్రీడా సాంకేతికత తదితర రంగాల్లో 15 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఎంట్రప్రెన్యూర్. ఆయన ఇంట్రాఎడ్జ్, ట్రూయో, ఏఐ, అకాడెమియన్ వంటి సంస్థలకు పౌండర్. అంతేకాకుండా మోటార్ సిటీ గోల్ఫ్ క్లబ్కు సహ-యజమాని, టిఎమ్ఆర్డబ్ల్యూ స్పోర్ట్స్, టిజిఎల్ గోల్ఫ్ లీగ్లలో తొలి పెట్టుబడిదారులలో ఒకరు.