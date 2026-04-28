Rajasthan Royals Breaks Punjab Kings Winning Streak In IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ఓటమి లేకుండా జోరు మీద ఉన్న పంజాబ్ కింగ్స్కు తొలి ఓటమి ఎదురైంది. వరుస విజయాలతో దూకుడుగా ఉన్న పంజాబ్ విజయ యాత్రకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ బ్రేక్ ఇచ్చింది. రాయల్స్పై కింగ్స్ జట్టు 6 వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఓటమి లేకుండా ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తున్న పంజాబ్ కింగ్స్కు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓటమి రుచిచూపించింది. సీజన్ ప్రారంభం నుంచి దూకుడుగా ఆడుతున్న పంజాబ్ విజయాలకు రాజస్థాన్ బ్రేక్ ఇచ్చింది. ముల్లన్పూర్లో జరిగిన మ్యాచ్లో కింగ్స్పై రాయల్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. ఈ మ్యాచ్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 222 స్కోర్ సాధించింది. ప్రభు సిమ్రాన్ సింగ్ 44 బంతుల్లో 59 పరుగులు చేయగా.. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (29), కూపర్ కన్నోల్లి (30), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (30) పరుగులు చేశారు. మార్కస్ స్టొయినీస్ దూకుడుగా ఆడి 22 బంతుల్లో 62 పరుగులు చేసి ప్రత్యర్థికి భారీ స్కోర్ను లక్ష్యంగా విధించాడు. యశ్ పూజ రెండు వికెట్లు తీయగా.. జోఫ్రా ఆర్చర్, నంద్రే బర్గర్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
పంజాబ్ కింగ్స్ విజయ యాత్రకు రాజస్థాన్ రాయల్స్ కళ్లెం వేసింది. 19.2 ఓవర్లలో నాలుగు వికెట్లు నష్టపోయి 222 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. యువ బ్యాటర్ యశస్వి జైస్వాల్ మరో అర్థ సెంచరీ (27 బంతుల్లో 51) నమోదు చేయగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ 43 పరుగులకు ఔటయ్యాడు. ధ్రువ్ జురేల్ 16 పరుగులకే పరిమితమవగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ 29 స్కోర్తో రాణించాడు. డొనొవన్ ఫెరెరా 26 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేయగా.. శుభమ్ దుబే 31 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను ముగించారు. యుజువేంద్ర చాహల్ మూడు వికెట్లతో సత్తా చాటగా.. అర్ష్దీప్ సింగ్ ఒక వికెట్ తీశాడు.
ఈ సీజన్లో పంజాబ్ కింగ్స్ తొలి ఓటమిని చవిచూసినా కూడా తన అగ్రస్థానాన్ని కోల్పోలేదు. 8 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయాలు, ఒకటి రద్దు, ఒక ఓటమితో ఉన్న పంజాబ్ 13 పాయింట్లతో టాప్లో నిలవగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆడిన 9 మ్యాచ్ల్లో 6 విజయాలు, మూడు ఓటములతో మూడోస్థానంలో కొనసాగుతోంది.
హోరాహోరీగా జరిగిన మ్యాచ్లో రెండు జట్లు అద్భుతంగా పోరాడాయి. బ్యాటర్లు పైచేయి సాధించగా.. బౌలర్లు పర్వాలేదనిపించారు. వరుస విజయాలతో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శిస్తున్న పంజాబ్ కింగ్స్కు మాత్రం తొలి ఓటమిపై సమీక్షించుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు దాదాపుగా ఖరారు చేసుకున్నా మిగతా మ్యాచ్ల్లో సత్తా చాటాలంటే ఓటమి నుంచి కొన్ని పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంది.