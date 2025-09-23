English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rajayoga Effect: నవరాత్రుల్లో గురు, శుక్రుల అపూర్వ కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి అపూర్వ రాజయోగం..

Rajayoga Effect 2025: ఆశ్వీయుజ శుద్ద పాడ్యమి సోమవారం నుంచి అమ్మవారికి సంబంధించిన పరమ పవిత్రమైన నవరాత్రి పర్వదినాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక ఈ పర్వదినాల్లో దేవ గురువు, శుక్రుడు ప్రత్యేక స్థితిలోకి వస్తున్నారు. సెప్టెంబర్ 25న గురు, శుక్ర గ్రహాలు అర్ధ కేంద్ర యోగాన్ని సృష్టిస్తాయి. ఈ యోగం వలన రాశులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపనుంది.
Rajayoga Effect 2025: నవరాత్రి పర్వదినాల్లో బృహస్పతి, శుక్రుడు ప్రత్యేక స్థితిలోకి రాబోతుతున్నారు. సెప్టెంబర్ 25న ఈ రెండు గ్రహాలు అర్ధ కేంద్ర యోగాన్ని సృష్టించనున్నాయి. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అపూర్వ రాజయోగాన్ని అందించబోతుంది.   

ధనుస్సు రాశి: చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటారు. ఉద్యోగార్థుల కోసం అన్వేషణ ముగుస్తుంద. భవిష్యత్ కు పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి.

వృషభ రాశి: రాజయోగం వలన జీవితంలో ఆనందం,  స్థిరత్వం పెరుగుతాయి. మీ సొంటి ఇల్లు కొనే అదృష్టాన్ని అందుకోబోతున్నారు.  ఉద్యోగులు శుభవార్త అందుకుంటారు. చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలను నుంచి పరిష్కారం లభిస్తుంది. 

సింహ రాశి: శుక్రుడు ప్రస్తుతం లగ్నంలో ఉన్నాడు. ఇది జీవితంలో అద్భుతమైన యోగం అని చెప్పాలి.  ఈ రాశి వారు దాదాపు అన్ని రంగాలలో విజయాన్ని అందుకోబోతున్నారు.  విశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయి. పోటీలు, సవాళ్లలో విజయం అందుకుంటారు. ఇది వృత్తి జీవితంలో పురోగతిని తీసుకురాబోతుంది. 

గమనిక: ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం,  మత విశ్వాసాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. ఇది వంద శాతం వాస్తమైన సమాచారమే. కానీ జీ న్యూస్ తెలుగు దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.

