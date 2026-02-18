English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Rajayoga: త్వరలో 3 గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..! అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Rajayoga: త్వరలో 3 గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..! అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

Rajayoga: గ్రహ మండలంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని అద్భుత యోగాలు ఏర్పడతాయి. మార్చిలో, మూడు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక జరుగబోతుంది.  దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. మార్చి నెలలో, శనిదేవుడు, సూర్యుడు, శుక్రుడు మీనరాశిలో కలిసి సంచరించబోతున్నారు. ఈ శక్తివంతమైన గ్రహ సంయోగం కొన్ని రాశులపై  గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. 

 
1 /6

Rajayogam Effect: గ్రహ మండంలో కొన్ని గ్రహాల కలయకతో కొన్ని అద్భుతమైన యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. త్వరలో మార్చి నెలలో మూడు గ్రహాలైన శుక్రుడు, సూర్యుడు, శని దేవుడి కలయికతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితమే మారిపోతుంది. 

2 /6

సింహ రాశి.. సింహరాశి వారికి, ఈ మూడు గ్రహాల కలయిక వారి విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. దీని వల్ల వారి ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. వారి వృత్తి జీవితంలో కొత్త గుర్తింపు లభిస్తుంది.పనిభారం కూడా పెరుగుతుంది. అది కొంచెం ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా అనిపిస్తుంది. వారి ప్రియమైన భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. వారు మానసికంగా ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా లాభాల అవకాశాలున్నాయి.   

3 /6

మకరరాశి.. మకరరాశి వారు మార్చి నెలలో చాలా అదృష్టవంతులు అని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. వారు అనేక సమస్యల నుండి బయటపడతారు. ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు.  ఉద్యోగులకు సంతోషకరంగా ఉండబోతుంది. స్థాన బలం పెరుగుతుంది. కొత్త ఉద్యోగం పొందే అవకాశాలున్నాయి.  అయితే.. వ్యక్తిగత జీవితంలో కొంత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశాలున్నాయి. 

4 /6

వృషభ రాశి.. మీనరాశిలో శని, సూర్యుడు,  శుక్రుల కలయిక వృషభరాశికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. వారు తమ వృత్తిపరమైన,  వ్యాపార ప్రయత్నాలలో గొప్ప పురోగతిని సాధిస్తారు. వారు ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధి చెందుతారు. వారి చేతుల్లో డబ్బు ఉంటుంది.ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి వారి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వారి బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. ఉద్యోగులకు గౌరవం, ఆదాయం రెండూ పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి వారి వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి మరిన్ని అవకాశాలుంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తాయి. 

5 /6

ధనుస్సు రాశి..  ధనుస్సు రాశి వారు మార్చి నెలలో అదృష్టవంతులు అవుతారు. వారు ఏ రంగంలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. వారు విద్య, వృత్తి,  ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు.వారు అప్పులు,  ఆర్థిక సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. వారికి కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

6 /6

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగాలు.. హిందూ మత విశ్వాసాలపై కూడా ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. జీ  న్యూస్ ఈ వార్తు ధృవీకరించడం లేదు. 

Planetary Conjunction March 2026 Astrology Ravi Shani Dev Shukra Conjuction Sun Saturn Venus Conjunction Zodiac Signs Fortune Astrology

Next Gallery

Kaveri Baruah: 42 రూల్స్‌పై దిగొచ్చిన కావేరి బరువా.. అల్లు అర్జున్‌కు బహిరంగ క్షమాపణలు