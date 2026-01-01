English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Rajinikanth: రజినీకాంత్ వల్ల కెరియర్ నాశనం అయిపోయిందని షాకింగ్ విషయం బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Rajinikanth: రజినీకాంత్ వల్ల కెరియర్ నాశనం అయిపోయిందని షాకింగ్ విషయం బయటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్..!

Rajinikanth Heroine: సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ పేరు వినగానే సినిమా ప్రేక్షకులకు ఆయన ఉత్తమ వ్యక్తిత్వం గుర్తుకు వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆయన స్టార్టింగ్ గురించి ఎవరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆయనతో ఒక్క సినిమా చేసినా జీవితం సక్సెస్ అయిందని.. అనుకునే హీరోయిన్లు చాలా మంది ఉన్నారు. అలాంటి రజినీకాంత్‌తో నటించడం వల్లే తన సినీ ప్రయాణం ఆగిపోయిందని నటి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి.
 
ప్రముఖ స్టార్ హీరోయిన్..మనీషా కోయిరాలా బాలీవుడ్‌లోనే కాదు.. దక్షిణ భారత సినీ పరిశ్రమలో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఒకే ఒక్కడు, బొంబాయి, భారతీయుడు వంటి చిత్రాల్లో నటించి తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకున్నారు. 

తక్కువ సినిమాలే చేసినా.. ఆమె నటనకు ప్రత్యేకమైన పేరు వచ్చింది. అలాంటి ఆమె కెరీర్ ఒక్క సినిమా వల్లే దెబ్బతిందని చెప్పడం చాలా మందికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది.  

2002 సంవత్సరంలో విడుదలైన బాబా సినిమాలో రజినీకాంత్‌కు జోడిగా మనీషా కోయిరాలా.. నటించారు. ఈ సినిమాకు భారీ అంచనాలు ఉండగా..విడుదల తర్వాత ఆశించిన ఫలితం రాలేదు. సినిమా పరాజయం తర్వాత తనకు కొత్త అవకాశాలు తగ్గిపోయాయని మనీషా తెలిపారు. ఈ చిత్రం ప్రభావం తన కెరీర్‌పై తీవ్రంగా పడిందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

మనీషా మాట్లాడుతూ.. సినిమా ఫ్లాప్ అవడం ఒక్కటే సమస్య కాదని.. ఆ తర్వాత తనపై పరిశ్రమలో నమ్మకం తగ్గిపోయిందని అన్నారు. రజనీకాంత్ బాబా సినిమా చేసి ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత..అప్పటివరకు వచ్చిన ఆఫర్లు ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయని.. మంచి పాత్రలు తన దాకా రాలేదని చెప్పుకొచ్చారు. దీంతో తన సినీ ప్రయాణం అనుకున్న దిశలో సాగలేదని స్పష్టంగా చెప్పారు.

ఈ వ్యాఖ్యలు బయటకు రావడంతో సినీ వర్గాల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు మనీషా మాటలకు మద్దతు ఇస్తుండగా..మరికొందరు ఒక సినిమా వల్లే కెరీర్ పూర్తిగా నాశనం అవ్వదని అంటున్నారు.

