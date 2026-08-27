/Rakhi Gift Ideas 2026: రాఖీకి రెగ్యులర్ గిఫ్ట్స్ వద్దు.. ఈ స్మార్ట్ వస్తువులు ఇస్తే రోజూ మీ చెల్లెలు గుర్తు చేసుకుంటుంది!

Rakhi Gift Ideas 2026:రాఖీ పండుగ అంటే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి గుర్తు. ప్రతి సంవత్సరం రాఖీ సందర్భంగా చెల్లెళ్లకు, అక్కలకు ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఇవ్వాలని సోదరులు ఆలోచిస్తుంటారు. సాధారణ గిఫ్ట్స్కు బదులుగా ఈసారి రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే స్మార్ట్ గాడ్జెట్లను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. ఇవి చూడటానికి స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా చాలా పనులకు ఉపయోగపడతాయి.
మ్యూజిక్ వినడం, సినిమాలు చూడటం, ఆన్లైన్ క్లాసులు వినడం లేదా ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటం ఇష్టపడే అక్కాచెల్లెళ్లకు వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ మంచి గిఫ్ట్. వైర్లు చిక్కుకునే సమస్య ఉండదు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, మంచి బ్యాటరీ లైఫ్, మంచి సౌండ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్న మోడల్స్ రోజువారీ ఉపయోగానికి బాగా పనికొస్తాయి.
తాళాలు, బ్యాగులు, పర్సులు వంటి వస్తువులను తరచుగా ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోతుంటే స్మార్ట్ ట్రాకర్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ చిన్న పరికరాన్ని ముఖ్యమైన వస్తువులకు అమర్చుకోవచ్చు. స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా వాటి లొకేషన్ను గుర్తించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. అందుకే మర్చిపోయే అలవాటు ఉన్న వారికి ఇది మంచి రాఖీ గిఫ్ట్.
ఫ్యాషన్తో పాటు ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టే అక్కాచెల్లెళ్లకు స్మార్ట్వాచ్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో స్టెప్ కౌంటర్, హార్ట్రేట్ మానిటరింగ్, నిద్రను ట్రాక్ చేయడం, వర్కౌట్ వివరాలు వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. రోజువారీ యాక్టివిటీపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అలాగే చేతికి స్టైలిష్ లుక్ కూడా ఇస్తుంది.
ఇంట్లో టెక్నాలజీని ఇష్టపడే వారికి స్మార్ట్ స్పీకర్ ఉపయోగకరమైన బహుమతి. వాయిస్ కమాండ్తో పాటలు ప్లే చేయడం, వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవడం, రిమైండర్లు పెట్టుకోవడం వంటి పనులు చేయవచ్చు. స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలు ఉంటే వాటిని నియంత్రించడంలో కూడా కొన్ని స్మార్ట్ స్పీకర్లు సహాయపడతాయి.
ఎక్కువగా ప్రయాణించే లేదా రోజంతా ఫోన్ ఉపయోగించే వారికి పవర్ బ్యాంక్ చాలా ఉపయోగకరమైన గిఫ్ట్. బయట ఉన్నప్పుడు ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోతే ఇది వెంటనే ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యమైన కాల్స్, మెసేజ్లు లేదా ప్రయాణ సమయంలో ఫోన్ ఆఫ్ కాకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.
అందువల్ల ఈ రాఖీకి కేవలం అందంగా కనిపించే గిఫ్ట్ కాకుండా, రోజూ ఉపయోగపడే గాడ్జెట్ను ఎంచుకోవచ్చు. అక్కాచెల్లెళ్ల అవసరాలు, ఆసక్తులను బట్టి వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్, స్మార్ట్ ట్రాకర్, స్మార్ట్వాచ్, స్మార్ట్ స్పీకర్ లేదా పవర్ బ్యాంక్లో ఏదో ఒకటి ఎంపిక చేసుకుంటే ఈ రాఖీ గిఫ్ట్ మరింత ప్రత్యేకంగా మారుతుంది.