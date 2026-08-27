Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Rakhi Gift Ideas 2026: రాఖీకి రెగ్యులర్ గిఫ్ట్స్ వద్దు.. ఈ స్మార్ట్ వస్తువులు ఇస్తే రోజూ మీ చెల్లెలు గుర్తు చేసుకుంటుంది!

Rakhi Gift Ideas 2026: రాఖీకి రెగ్యులర్ గిఫ్ట్స్ వద్దు.. ఈ స్మార్ట్ వస్తువులు ఇస్తే రోజూ మీ చెల్లెలు గుర్తు చేసుకుంటుంది!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:17 PM IST

Rakhi Gift Ideas 2026:రాఖీ పండుగ అంటే అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి గుర్తు. ప్రతి సంవత్సరం రాఖీ సందర్భంగా చెల్లెళ్లకు, అక్కలకు ప్రత్యేకమైన బహుమతి ఇవ్వాలని సోదరులు ఆలోచిస్తుంటారు. సాధారణ గిఫ్ట్స్‌కు బదులుగా ఈసారి రోజువారీ జీవితంలో ఉపయోగపడే స్మార్ట్ గాడ్జెట్లను బహుమతిగా ఇవ్వొచ్చు. ఇవి చూడటానికి స్టైలిష్‌గా ఉండటమే కాకుండా చాలా పనులకు ఉపయోగపడతాయి.

smart tracker1/6

వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్స్

మ్యూజిక్ వినడం, సినిమాలు చూడటం, ఆన్‌లైన్ క్లాసులు వినడం లేదా ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడటం ఇష్టపడే అక్కాచెల్లెళ్లకు వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్స్ మంచి గిఫ్ట్. వైర్లు చిక్కుకునే సమస్య ఉండదు. నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, మంచి బ్యాటరీ లైఫ్, మంచి సౌండ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్న మోడల్స్ రోజువారీ ఉపయోగానికి బాగా పనికొస్తాయి.

smart watch2/6

స్మార్ట్ ట్రాకర్

తాళాలు, బ్యాగులు, పర్సులు వంటి వస్తువులను తరచుగా ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోతుంటే స్మార్ట్ ట్రాకర్ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ చిన్న పరికరాన్ని ముఖ్యమైన వస్తువులకు అమర్చుకోవచ్చు. స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా వాటి లొకేషన్‌ను గుర్తించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది. అందుకే మర్చిపోయే అలవాటు ఉన్న వారికి ఇది మంచి రాఖీ గిఫ్ట్.

wireless earbuds3/6

స్మార్ట్‌వాచ్

ఫ్యాషన్‌తో పాటు ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టే అక్కాచెల్లెళ్లకు స్మార్ట్‌వాచ్ మంచి ఎంపిక. ఇందులో స్టెప్ కౌంటర్, హార్ట్‌రేట్ మానిటరింగ్, నిద్రను ట్రాక్ చేయడం, వర్కౌట్ వివరాలు వంటి ఫీచర్లు ఉంటాయి. రోజువారీ యాక్టివిటీపై అవగాహన పెంచుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అలాగే చేతికి స్టైలిష్ లుక్ కూడా ఇస్తుంది.

tech gifts for sister4/6

స్మార్ట్ స్పీకర్

ఇంట్లో టెక్నాలజీని ఇష్టపడే వారికి స్మార్ట్ స్పీకర్ ఉపయోగకరమైన బహుమతి. వాయిస్ కమాండ్‌తో పాటలు ప్లే చేయడం, వాతావరణ సమాచారం తెలుసుకోవడం, రిమైండర్లు పెట్టుకోవడం వంటి పనులు చేయవచ్చు. స్మార్ట్ హోమ్ పరికరాలు ఉంటే వాటిని నియంత్రించడంలో కూడా కొన్ని స్మార్ట్ స్పీకర్లు సహాయపడతాయి.

smart gadgets for sister5/6

పవర్ బ్యాంక్

ఎక్కువగా ప్రయాణించే లేదా రోజంతా ఫోన్ ఉపయోగించే వారికి పవర్ బ్యాంక్ చాలా ఉపయోగకరమైన గిఫ్ట్. బయట ఉన్నప్పుడు ఫోన్ బ్యాటరీ అయిపోతే ఇది వెంటనే ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యమైన కాల్స్, మెసేజ్‌లు లేదా ప్రయాణ సమయంలో ఫోన్ ఆఫ్ కాకుండా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది.

best gifts for sister6/6

రాఖీ గిఫ్ట్స్ 2026

అందువల్ల ఈ రాఖీకి కేవలం అందంగా కనిపించే గిఫ్ట్ కాకుండా, రోజూ ఉపయోగపడే గాడ్జెట్‌ను ఎంచుకోవచ్చు. అక్కాచెల్లెళ్ల అవసరాలు, ఆసక్తులను బట్టి వైర్‌లెస్ ఇయర్‌బడ్స్, స్మార్ట్ ట్రాకర్, స్మార్ట్‌వాచ్, స్మార్ట్ స్పీకర్ లేదా పవర్ బ్యాంక్‌లో ఏదో ఒకటి ఎంపిక చేసుకుంటే ఈ రాఖీ గిఫ్ట్ మరింత ప్రత్యేకంగా మారుతుంది.

TAGS:
Rakhi gift ideas 2026
Raksha Bandhan Gifts
best gifts for sister
smart gadgets for sister
tech gifts for sister
Wireless Earbuds

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సెప్టెంబర్ 1 నుంచి కొత్త రూల్స్..ఎల్పీజీ నుండి విమాన ప్రయాణం వరకు మారనున్న 5 కీలక విషయాలు.. సామాన్యుడి జేబుపై ప్రభావం..!!
2
3
4
5