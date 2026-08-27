/Rakhi Holiday Tomorrow: రేపు రాఖీకి సెలవు ఉందా లేదా.. ఏపీ, తెలంగాణ విద్యార్థులకు కీలక సమాచారం!

Rakhi Holiday Tomorrow: రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈసారి వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉందా అనే ఆసక్తి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో కనిపిస్తోంది. 2026లో రక్షాబంధన్ ఆగస్టు 28, శుక్రవారం వచ్చింది. దీంతో శుక్రవారం సెలవు ఉంటే ఆ తర్వాత శని, ఆదివారాలు కలవడంతో మూడు రోజుల విరామం వస్తుంది. దీంతో చాలామంది ముందుగానే తమ ప్రయాణాలు, కుటుంబ కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు.
రాఖీ పండుగ అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ప్రేమకు గుర్తుగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టి, వారి క్షేమాన్ని కోరుకుంటారు. సోదరులు కూడా వారికి బహుమతులు ఇస్తారు. అందుకే ఈ పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి జరుపుకోవాలని చాలామంది కోరుకుంటారు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రకటించిన 2026 సెలవుల క్యాలెండర్లో ఆగస్టు 28న శ్రావణ పౌర్ణమి, రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సెలవు ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఆగస్టు 28 శుక్రవారం కావడంతో, ఆ తర్వాత శని, ఆదివారాలు రావడం వల్ల వరుసగా మూడు రోజుల విరామం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రతి పాఠశాలలో సెలవు అమలు చేసే విధానం పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు, సంబంధిత స్కూల్ యాజమాన్యం నిర్ణయాలపై ఆధారపడి ఉండొచ్చు. అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చే అధికారిక సమాచారం తెలుసుకోవడం మంచిది. ఇక తెలంగాణలో ఈరోజును ఆప్షనల్ హాలిడేగా ఇవ్వగా.. చాలామంది ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఈరోజు సెలవు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా స్కూళ్లకు సెలవు ఉంటుందా అనే విషయంపై తల్లిదండ్రుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. రాఖీ కోసం దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులను కలవాల్సిన విద్యార్థులు చాలామంది ఉంటారు. అందుకే పండుగ రోజున పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వాలని కొందరు తల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు. మరోపక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయుల సంఘాలు కూడా సెలవు కావాలి అంటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఆగస్టు 28 శుక్రవారం రాఖీ పౌర్ణమి రావడం వల్ల ఈసారి లాంగ్ వీకెండ్పై ఆసక్తి పెరిగింది. శుక్రవారం సెలవు, ఆ తర్వాత శనివారం, ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు కలిస్తే వరుసగా మూడు రోజులు విరామం లభిస్తుంది. దీంతో కుటుంబంతో కలిసి సొంత ఊరికి వెళ్లేందుకు చాలామంది ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
అయితే ఏపీ, తెలంగాణలోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు వర్తిస్తుందా లేదా అనేది అధికారిక ఆదేశాలను బట్టి మాత్రమే నిర్ధారించాలి. కాబట్టి విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తమ పాఠశాల నుంచి వచ్చే సమాచారం తప్పనిసరిగా పరిశీలించడం మంచిది. మొత్తంగా రాఖీ పౌర్ణమి శుక్రవారం రావడంతో ఈసారి మూడు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్పై ఆసక్తి నెలకొంది.