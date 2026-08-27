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Raksha Bandhan Muhurat 2026: రేపు 9 గంటల వరకే పౌర్ణమి ఘడియలు.. మరి రాఖీ ఎప్పుడు కట్టాలంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:55 PM IST

Raksha Bandhan Muhurat 2026: రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈసారి పౌర్ణమి తిథి సమయంపై చాలామందిలో సందేహాలు ఉన్నాయి. పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27 ఉదయం ప్రారంభమై, ఆగస్టు 28 ఉదయం 9:05 గంటల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. దీంతో రాఖీ పండుగను ఏ రోజు జరుపుకోవాలి? రాఖీని ఎప్పుడు కట్టాలి? అనే ప్రశ్నలు చాలామందిలో ఉన్నాయి.

Rakhi auspicious time1/5

రక్షాబంధన్ 2026

రాఖీ పౌర్ణమి ఈ రోజా.. రేపా.. అనే సందేహం చాలా మందిలో ఉంది. ముఖ్యంగా పౌర్ణమి గడియలు ఈరోజు ఉదయం నుంచి రేపు ఉదయం 9 వరకు మాత్రమే ఉండడంతో ఈ అనుమానం రెట్టింపు అవుతుంది. సాధారణంగా పండుగల విషయంలో సూర్యోదయానికి ఉన్న తిథిని ముఖ్యంగా పరిగణిస్తారు. ఈ కారణంగా ఆగస్టు 28న రాఖీ పౌర్ణమిని జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అంటే రేపు సోదరులు, సోదరీమణులు రాఖీ పండుగను జరుపుకోవచ్చు.  

Rakhi Pournami 20262/5

రాఖీ పౌర్ణమి 2026

విశాఖకు చెందిన పండితుడు అంజనీ కుమార్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రక్షాబంధన్‌కు పురాణాల్లో ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. శ్రీకృష్ణుడికి ద్రౌపది రక్ష కట్టిన సందర్భంతో పాటు, ఇంద్రుడికి ఆయన భార్య శచీదేవి రక్ష కట్టిన విషయాలను ఆయన గుర్తుచేశారు.  

Raksha Bandhan date3/5

రాఖీ తేదీ 2026

ఈ ఏడాది పౌర్ణమి తిథి ఆగస్టు 27న ప్రారంభమైనప్పటికీ, సూర్యోదయ తిథి ప్రకారం ఆగస్టు 28నే రాఖీ పౌర్ణమిని జరుపుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఆ రోజు రాఖీ కట్టడానికి ప్రత్యేకంగా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, రోజంతా రాఖీ కట్టుకోవచ్చని తెలిపారు.  

Rakhi tying time 20264/5

రాఖీ కట్టే సమయం

అయితే శుభ సమయం గురించి కూడా పండితులు సూచనలు చేశారు. ఆగస్టు 28 ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:30 గంటల మధ్య సోదరుడి కుడి చేతికి రాఖీ కట్టడం మంచిదని పండితుడు అంజనీ కుమార్ పేర్కొన్నారు. ఈ సమయంలో రాఖీ కట్టడం శ్రేష్ఠమని తెలిపారు. మరోవైపు కొందరు మాత్రం పౌర్ణమి తిథి ఉదయం 9:05 గంటలకే ముగుస్తుంది కాబట్టి, ఉదయం 9 గంటలలోపే రాఖీ కట్టాలని భావిస్తున్నారు. దీంతో సమయం విషయంలో కొంత గందరగోళం కనిపిస్తోంది.  

Rakhi date 20265/5

రాఖీ శుభ సమయం

అయితే అందుబాటులో ఉన్న పండితుల సూచనల ప్రకారం ఆగస్టు 28నే రాఖీ పౌర్ణమిగా జరుపుకోవడం మంచిదని తెలుస్తోంది. కుటుంబ సంప్రదాయాలు, స్థానిక పంచాంగం ప్రకారం కూడా సమయాన్ని నిర్ణయించుకోవచ్చు. రాఖీ కట్టే ముందు మీ ప్రాంతంలోని పండితులు లేదా పంచాంగాన్ని పరిశీలిస్తే మరింత స్పష్టత వస్తుంది.

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