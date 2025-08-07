English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Rakhi Purnima Lucky Zodiac: రాఖీ పండగ ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోంది.. వీరికి ఊహించని డబ్బు..

Rakhi Purnima Lucky Zodiac Signs 2025 In Telugu: ఈ ఏడాది రాఖీ పండగ రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన కొన్ని గ్రహాలు తిరోగమనం చేస్తాయి. దీనికి కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. అయితే రాఖీ పండగ రోజున ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో తెలుసుకోండి. 

Rakhi Purnima Lucky Zodiac Signs 2025: రాఖీ పండగ అన్నా చెల్లెలి మధ్య ప్రేమ ఆప్యాయతకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. అందుకే ప్రతి ఏడాది ఈ పండగను ఎంతో ఘనంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది రాఖీ పండగ ఆగస్టు 9వ తేదీన వచ్చింది.. ఈ సంవత్సరం రాఖీ పండగ రోజున భద్రుడు నీడ కూడా ఉండబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈరోజు శుభ సమయం కేవలం 7 గంటలు మాత్రమే ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈరోజు కొన్ని ప్రత్యేకమైన గ్రహాలు కూడా చేయబోతున్నాయి. 
 
1 /6

రాఖీ పండగ రోజు ఎంతో శక్తివంతమైన శనిగ్రహంతో పాటు బుధుడు రాహువు కేతు నాలుగు గ్రహాలు కలిసి తిరోగమనం చేస్తాయి. అయితే, ఇలా చాలా ఏళ్ల తర్వాత రాఖీ పండగ రోజు తిరోగమనం చేస్తున్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ గ్రహాలు తిరోగమనం చేయడం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి.   

2 /6

ఆగస్టు 9వ తేదీన రాఖీ పౌర్ణమి నుంచి వృశ్చిక రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి ముఖ్యంగా రాఖీ పౌర్ణమి రోజున వీరికి ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆరోగ్యం మెరుగుపడి మానసిక చింతన కూడా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు డబ్బు సంబంధిత విషయాల్లో అద్భుతమైన గుడ్ న్యూస్ వింటారు. అలాగే చిరకాల కోరికలు కూడా నెరవేరుతాయి. 

3 /6

వృశ్చిక రాశి వారికి రాఖీ పౌర్ణమి రోజున పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ పెట్టుబడుల ద్వారా ఆ తరువాత అపారమైన ధన లాభాలు పొందుతారు. ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్న ఈ సమయంలో పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే బాధ్యతలు కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.   

4 /6

మీన రాశి వారికి రాఖీ పౌర్ణమి రోజున జరిగే గ్రహతిరోగమనాల కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక సంక్షోభం పూర్తిగా తొలగిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే అదృష్టం కలిసి వచ్చి ఎలాంటి పనులైనా ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల పరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.   

5 /6

మీన రాశి వారికి రాఖీ పౌర్ణమి నుంచి వ్యాపారాల పరంగా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది.. అన్ని రకాల సమస్యలు ఎంతో సులభంగా పరిష్కారం అవుతాయి. కొత్త ఉద్యోగాలు ప్రారంభించడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయంగా భావించవచ్చు. దీంతోపాటు మీ సోదరుల సహాయంతో కొన్ని అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు.   

6 /6

రాఖీ పౌర్ణమి రోజున గ్రహతి రోగమనాల కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కర్కాటక రాశితో పాటు మిధున మేషరాశిల వారు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. లేదంటే వ్యాపారాల పరంగా ఎన్నో రకాల నష్టాలను చవిచూస్తారు. సమస్యలు భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Lucky Rahsi 2025 Zodiac Tips Guru Purnima Purnima 2025 Guru Purnima Zodiac 2025

Next Gallery

Shani Dev: ఆగస్టు 18న శని మహా అద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి భారీ డబ్బుతో పాటు అదృష్టం సొంత..