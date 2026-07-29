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Star Heroine:ప్రేమ కోసం మూడు మతాలు మారిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 29, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:17 PM IST

Star Heroine:హిందూ మతంలో పుట్టి, తర్వాత క్రైస్తవం, ఆపై ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించిన ఓ ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి వ్యక్తిగత జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది. ప్రేమ, పెళ్లిళ్లు, వివాదాలు, న్యాయపోరాటాల మధ్య సాగిన ఆమె జీవిత ప్రయాణం ప్రస్తుతం కూడా ఆసక్తికర చర్చగా మారింది. ఆమె ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.

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రాఖీ సావంత్

బాలీవుడ్ నటి రాఖీ సావంత్ ఎప్పుడూ తన సినిమాల కంటే వ్యక్తిగత జీవితంతోనే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఆమె జీవితంలో జరిగిన ప్రేమ, పెళ్లిళ్లు, మత మార్పులు తరచూ చర్చకు వస్తుంటాయి. అయితే ఆమె జీవిత ప్రయాణం చాలా కష్టాలతో ప్రారంభమైంది. రాఖీ సావంత్ అసలు పేరు నీరూ భేడా. ఆమె 1978 నవంబర్ 25న ముంబైలో జన్మించారు. సాధారణ హిందూ కుటుంబంలో పెరిగిన ఆమె చిన్నప్పటి నుంచే ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. కుటుంబానికి సహాయం చేయడానికి చిన్న వయసులోనే పని చేయడం ప్రారంభించారు. తర్వాత సినిమా రంగంలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్‌గా అడుగుపెట్టి, క్రమంగా నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.  

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రాఖీ సావంత్ మతం

మై హూ నా, మస్తీ వంటి సినిమాల్లో ప్రత్యేక పాటలతో ఆమె ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. అనంతరం రియాలిటీ షోల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. అదే సమయంలో ఆమె వ్యక్తిగత జీవితం కూడా తరచూ వార్తల్లో నిలిచింది.  

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రాఖీ సావంత్ ఇస్లాం

కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం రాఖీ తన తల్లితో కలిసి క్రైస్తవ మతాన్ని స్వీకరించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ విషయంపై ఆమె పెద్దగా బహిరంగంగా మాట్లాడలేదు. తన వ్యక్తిగత నిర్ణయంగా మాత్రమే పేర్కొన్నారు. 2019లో విదేశాల్లో నివసించే రితేష్ సింగ్‌ను వివాహం చేసుకున్నట్లు రాఖీ ప్రకటించారు. అయితే ఆ బంధం ఎక్కువకాలం కొనసాగలేదు. తర్వాత ఇద్దరూ విడిపోయారు.  

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రాఖీ సావంత్ క్రైస్తవం

ఆ తర్వాత ఆదిల్ ఖాన్ దురానీతో ప్రేమలో పడిన రాఖీ, అతడిని వివాహం చేసుకునే ముందు ఇస్లాం మతాన్ని స్వీకరించి ఫాతిమా అనే పేరును ఉపయోగించినట్లు వెల్లడించారు. వారి వివాహం కూడా కొంతకాలం తర్వాత వివాదాలకు దారితీసింది. ఇద్దరి మధ్య ఆరోపణలు, పోలీస్ కేసులు నమోదయ్యాయి. ఈ వ్యవహారం చాలాకాలం పాటు కోర్టుల్లో కొనసాగింది. తర్వాత ఇరు పక్షాలు న్యాయపరంగా రాజీకి రావడంతో కేసులు ముగిశాయి. దీంతో వారి మధ్య ఉన్న చట్టపరమైన వివాదాలకు తెరపడింది.  

Rakhi Sawant Christianity5/5

రాఖీ సావంత్ పెళ్లి

ప్రస్తుతం రాఖీ సావంత్ ఏ మతాన్ని అనుసరిస్తున్నారనే విషయంపై స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఆమె దీనిపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు. అందువల్ల సోషల్ మీడియాలో అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నప్పటికీ, వాటిని అధికారికంగా నిర్ధారించలేం.వివాదాలు, విమర్శలు, వ్యక్తిగత కష్టాలు ఎదురైనా రాఖీ సావంత్ ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా కొనసాగుతున్నారు. ఆమె జీవితంలో జరిగిన మార్పులు ఇప్పటికీ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి.

TAGS:
Rakhi Sawant
Rakhi Sawant religion
Rakhi Sawant Islam
Rakhi Sawant Christianity
Rakhi Sawant marriage

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