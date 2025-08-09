English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha Bandhan 2025: నిహారిక, వరుణ్, చరణ్ సహా హీరో, హీరోయిన్స్ గా సత్తా చూపెడుతున్న బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్..

Raksha Bandhan 2025: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోల కుమారులు.. హీరోలుగా .. హీరోల తమ్ముళ్లు.. మేనళ్లుల్లు ఇలా అందరు వారసత్వంగా సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నారు. కానీ వీళ్లు అన్నా చెల్లెల్లు కూడా సినీ ఇండస్ట్రీలో హీరోలుగా, హీరోయిన్స్ గా సత్తా చాటిన వాళ్లు కొంత మంది ఉన్నారు. నిహారిక, రామ్ చరణ్, వరుణ్ తేజ్ ఇలా సినీ ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్న వారిలో ఉన్నారు. 
నిహారిక  - వరుణ్ తేజ్ - రామ్ చరణ్..  టాలీవుడ్ లో మెగా ఫ్యామిలీ నుంచి కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చి తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది నిహారిక. ఇక మెగా ఫ్యామిలీలో నిహారిక అన్నలైన  రామ్ చరణ్,  వరుణ్ తేజ్ హీరోలు గా రాణిస్తున్నారు. 

మంజుల - మహేష్ బాబు.. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ రెండో కుమార్తె మంజుల నటిగా ‘షో’ వంటి కొన్ని చిత్రాల్లో నటించింది. ఇక మంజుల తమ్ముడు మహేష్ బాబు తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీ సూపర్ స్టార్ గా సత్తా చాటుతున్నాడు.   

మంజు లక్ష్మీ - విష్ణు, మనోజ్.. మంజు లక్ష్మీ మోహన్ బాబు కుమార్తెగా కథానాయికగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా టీవీ వ్యాఖ్యాతగా రాణిస్తోంది. ఈమె తమ్ముళ్లైన మంచు విష్ణు, మనోజ్ హీరోలుగా తమ కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. 

సుమంత్ - సుప్రియ..  సుమంత్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు మనవడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టాడు. సుమంత చెల్లెలు అన్న కంటే మూడేళ్లు ముందుగానే పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన తొలి చిత్రం ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ చిత్రంతో కథానాయికగా పరిచయమై.. ఒకటి రెండు చిత్రాల్లోనే నటించింది. ప్రస్తుతం అన్నపూర్ణ స్టూడియో వ్యవహారాలు చూసుకుంటోంది.   

రణ్ బీర్ కపూర్ - కరీనా, కరిష్మా.. బాలీవుడ్ లో 90లలో కరిష్మా హీరోయిన్ గా అలరించింది. 2000 నుంచి ఇప్పటికీ కథానాయికా అడపాదడపా అలరిస్తూనే ఉంది కరిష్మా కపూర్. వీరిద్దరి చిన్నాన్న కుమారుడు రణ్ బీర్ కపూర్ బాలీవుడ్ అగ్ర హీరోగా సత్తా చాటుతున్నాడు. 

సైఫ్ అలీ ఖాన్ - సోహా అలీ ఖాన్.. బాలీవుడ్ లో హీరోకు తక్కువ.. సైడ్ హీరోకు ఎక్కువ చిత్రాల్లో నటించిన సైఫ్ అలీ ఖాన్ తో పాటు అతని చెల్లెలు సోహా అలీ ఖాన్ కథానాయికగా కొన్ని చిత్రాల్లో సత్తా చాటింది. 

సినీ ఇండస్ట్రీలో అన్నా చెల్లెళ్లు,, అక్కా తమ్ముళ్లు..  సోనాక్షి సిన్హా - అతని తమ్ముడు లవ్ సిన్హా.. అనన్య పాండే తమ్ముడు  సైయ్యారా ఫేమ్ అహన్  పాండే..అహన్ శెట్టి..అతియా శెట్టి.. సన్ని డియోల్, బాబీ డియోల్ ల చెల్లెలు ఈషా డియోల్ , షాలినీ, షామిలీ బ్రదర్ రిషి వంటి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నాయికా, నాయకులుగా సత్తా చాటిన వారిలో ఉన్నారు.   

