Raksha Bandhan 2025: రక్షా బంధన్ నేపథ్యంలో తెలుగులో అన్నా చెల్లెళ్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన టాప్ చిత్రాలు..

Raksha Bandhan 2025: సృష్టిలో అన్నా చెల్లెళ్లు, అక్కా తమ్ముళ్ల కు మించిన బంధం లేదు. ఈ బంధానికి ఒక రోజు ఉంది. అదే రక్షా బంధం. చెల్లెలకు అన్న, అక్కకు తమ్ముడు జీవితాంతం రక్షగా ఉంటాననే సందేశం ఇందులో ఉంది. అలా తెలుగులో బ్రదర్స్, సిస్టర్స్ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
రక్త సంబంధం.. 1962లో తెలుగులో అన్నా చెల్లెల్ల నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల్లో రక్త సంబంధం ఒకటి. ఎన్టీఆర్, సావిత్రి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఎవర్ గ్రీన్ అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
బంగారు గాజులు.. 1968లో సి.ఎస్.రావు దర్శకత్వంలో అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, విజయ నిర్మల అన్నా చెల్లెల్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ‘బంగారు గాజులు’. ఈ సినిమా అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాల్లో ‘బంగారు గాజులు’ చిత్రానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది.
చెల్లెలు కాపురం.. 1971లో కే.విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో శోభన్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చెల్లెలు కాపురం’. చెల్లె కాపురం కోసం సర్వం త్యాగం చేసే అన్న క్యారెక్టర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.
హిట్లర్.. అమ్మలోని ఫస్ట్ అక్షరం ‘అ’.. నాన్నలోని రెండవ అక్షరం..‘న్న’.. ఈ నేపథ్యంలో తెలుగులో చిరంజీవి హీరోగా ‘హిట్లర్’ తెరకెక్కింది. ఆ తర్వాత ‘భోళా శంకర్’ చిత్రం కూడా అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది.
ముద్దుల మావయ్య.. కోడి రామకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన నందమూరి బాలకృష్ణ, సీత అన్నా చెల్లెలుగా నటించిన ఈ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించింది. భార్గవ్ ఆర్ట్స్ పతాకంపై తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
రాఖీ.. ఎన్టీఆర్ హీరోగా కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అన్నా చెల్లెల్ల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాఖీ’. సిస్టర్ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విజయం సాధించింది.
అన్నా చెల్లెల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన చిత్రాలు.. అన్న చెల్లెల సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాన్.. అన్నవరం.. మహేష్ బాబు.. అర్జున్.. రాజశేఖర్ హీరోగా వచ్చిన గోరింటాకు.. అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘పుట్టింటికి రా.. చెల్లి’.. కృష్ణంరాజు .. పల్నాటి పౌరుషం.. వెంకటేష్..గణేష్.. నాగార్జున.. ఆజాద్.. కృష్ణ.. సంప్రదాయం.. జగపతి బాబు శివరామరాజు వంటి ఎన్నో చిత్రాలు అన్నా చెల్లెలు సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కినవే. అందులో ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందిన కొన్ని చిత్రాలను మాత్రమే అందించాము.