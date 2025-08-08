Raksha Bandhan 2025: భద్రకాలం అంటే ఏంటీ..?.. రాఖీ పండక్కి, భద్రకు ఉన్న లింక్ ఏంటో తెలుసా..?

Raksha Bandhan festival: రాఖీ పండగను సోదరులు, సోదరీ మణుల ప్రేమకు గుర్తుగా చెబుతుంటారు. ఈరోజున తమ వాళ్లు ఎక్కడున్న కూడా ఒక దగ్గరకు చేరుకుని ఆనందంతో, ఉత్సహంతో రాఖీని జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో అసలు రాఖీ పండగ, భద్ర కాలం అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శ్రావణ పూర్ణిమ రోజే రాఖీ పూర్ణిమను మనం అనాదీగా జరుపుకుంటు వస్తున్నాం.ఈ రోజు అక్కా చెల్లెళ్లు తమ సోదరులకు రాఖీ లు కట్టి.. పరస్పరం కష్టసుఖాల్లో రక్షగా ఉంటూ ప్రేమను రాగాలతో పండగను జరుపుకుంటారు. ఈ పండగ రోజు ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం ఎక్కడున్న కూడా వారు తమ వాళ్ల ఇంటికి వస్తుంటారు.
అయితే.. ముఖ్యంగా రాఖీ పండగ అనేది శ్రీ కృష్ణుడు, ద్రౌపది కాలం నుంచి వచ్చిందని చెబుతుంటారు. ఒక సారి శ్రీ కృష్ణుడికి చేతివేలికి గాయమైనప్పుడు.. ద్రౌపది తన కొంగును చింపి మరీ శ్రీ కృష్ణుడికి రక్తం కారుతున్న వేలికి కడుతుంది. అంతే కాకుండా.. అది రక్ష ఉండాలని కట్టుకడుతుంది. అప్పడు శ్రీ కృష్ణుడు ఎప్పుడు తనను తల్చుకున్న అక్కడికి వచ్చి అండగా ఉంటానని వరం ఇచ్చాడు.
అప్పటి నుంచి ఒకరంటే మరోకరు మంచి ప్రేమాను రాగాలతో ఉంటారు. ఆ తర్వాత నుంచి ఒకర్ని మరోకరికి మంచి జరగాలని సోదరులు, సోదరీ మణులు రాఖీ కట్టుకుంటూ రావడం ఆచారంగా మారింది. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఏటా కూడా శ్రావణ పౌర్ణమి రోజున మనం రాఖీ పౌర్ణమిని జరుపుకుంటున్నాం. ఈసారి మనం రాఖీ పండగను.. ఆగస్టు 9న శనివారం జరుపుకోబోతున్నాం.
ఈసారి రాఖీ కట్టడానికి తెల్లవారు జామున 5.30 నిముషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 1.23 నిముషాల వరకు శుభసమయం ఉంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అభిజిత్ లగ్నం కూడా మంచి దంటున్నారు.ఆ తర్వాత సాయత్రం 7 గంటల తర్వాత నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు శుభసమయం అని పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈసారి భధ్ర కాలం ముఖ్యంగా మధ్యాహ్నం 1.40 నిముషాల నుంచి 2 గంటల వరకు ఉందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయం మినహా మిగత కాలంలో రాఖీని కట్టుకొవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. భధ్ర ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. భద్ర లంకకు రాజైన రావణాసురుడికి సోదరి అని కొన్ని పురాణ కథనాలు చెబుతున్నాయి. రావణాసురుడి చెల్లెలు భద్ర పౌర్ణమి అనుకుని ఇంకా పౌర్ణమి తిథి రాకముందే రావణాసురుడికి రాఖీ రక్ష కట్టిందట. దీంతో దీనివల్ల దోషం కల్గి. రావణుడు రాముడి చేతిలో చనిపోయాడని కొన్ని పురాణాల్లో ఉంది.
మరికొన్ని కథనాల్లో.. సూర్యుడి కూతురి పేరు భద్ర. ఈమె శనిదేవుడికి సోదరి. శనిదేవుడి లాగే ఈమె ప్రాణుల్ని పట్టుకుని పీడిస్తుందంట. అందుకే ఈమె వల్ల పీడించబడిన కొంత మంది రుషులు ఈమెకు ఒక శాపం ఇచ్చారంట. కేవలం రాఖీ రోజున మాత్రమే భద్ర ప్రభావం ఉంటుందని మిగత సమయాల్లో భద్ర ప్రభావం ఉండదని చెప్పారంట. అందుకే కేవలం రాఖీ పండగ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే భద్ర ప్రస్తావన వస్తుంది. ఈ క్రమంలో భద్రకాలం మినహాయించి మిగత శుభ కాలంలో తమ సోదరులకు ఏం చక్కా రాఖీలు కట్టుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.