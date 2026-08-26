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Raksha Bandhan 2026 Holiday: ఎల్లుండి సెలవు ఉందా.. రక్షాబంధన్ సందర్భంగా స్కూళ్లకు హాలిడే ఉంటుందా?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 26, 2026, 09:52 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:52 PM IST

Raksha Bandhan 2026 Holiday: రక్షాబంధన్ పండుగకు మరికొన్ని రోజులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ పండుగను దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ప్రేమకు గుర్తుగా రక్షాబంధన్‌ను నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజున సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టి, వారు ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సోదరులు కూడా తమ సోదరీమణులకు బహుమతులు ఇచ్చి, వారికి అండగా ఉంటామని మాట ఇస్తారు.

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రాఖీ పండుగ సెలవు

ఈ ఏడాది ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ పండుగ జరగనుంది. దీంతో ఆ రోజు సెలవు ఉంటుందా? స్కూళ్లు, కాలేజీలు పనిచేస్తాయా? అనే సందేహం చాలా మంది తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థుల్లో ఉంది. ముఖ్యంగా పండుగకు ఒక రోజు ముందే సెలవు విషయంపై ఆసక్తి పెరుగుతోంది.  

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2026 స్కూల్ సెలవులు

రక్షాబంధన్ సందర్భంగా సెలవు విషయంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకే విధమైన పరిస్థితి ఉండకపోవచ్చు. ప్రభుత్వ సెలవుల జాబితా, స్థానికంగా తీసుకునే నిర్ణయాలను బట్టి విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండొచ్చు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంటుంది. మరికొన్ని చోట్ల పాఠశాలలు సాధారణంగానే పనిచేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.  

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స్కూళ్లకు సెలవు

అందువల్ల విద్యార్థులు తమ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన అధికారిక సమాచారాన్ని తప్పకుండా చూసుకోవాలి. పాఠశాల యాజమాన్యం వాట్సాప్ గ్రూపులు, నోటీసులు లేదా ఇతర మార్గాల ద్వారా సెలవు వివరాలను తెలియజేయవచ్చు. తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లల స్కూల్ నుంచి వచ్చిన సమాచారాన్ని ఒకసారి పరిశీలించడం మంచిది.  

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ఆగస్టు 28 స్కూల్ హాలిడే

ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో సెలవు విషయంలో యాజమాన్యాలు తమ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని ప్రైవేటు స్కూళ్లు రక్షాబంధన్ సందర్భంగా సెలవు ఇవ్వవచ్చు. మరికొన్ని పాఠశాలలు మాత్రం తరగతులను నిర్వహించవచ్చు. అందుకే ప్రతి విద్యార్థి తమ పాఠశాల నిర్ణయాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.  

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ఆగస్టు 28 సెలవు

రక్షాబంధన్ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు ఒకచోట చేరి పండుగను జరుపుకోవాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. సోదరులు, సోదరీమణులు కలిసి సమయం గడపడానికి ఈ పండుగ మంచి అవకాశంగా ఉంటుంది. అయితే స్కూళ్లకు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయంలో చివరి నిర్ణయం సంబంధిత విద్యాశాఖ లేదా పాఠశాల యాజమాన్యం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆగస్టు 28న మీ పిల్లలకు సెలవు ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని ముందుగానే వారి స్కూల్‌లో చెక్ చేసుకోవడం మంచిది. అధికారిక సమాచారం వచ్చిన తర్వాతే సెలవు విషయంపై స్పష్టత వస్తుంది.

TAGS:
Raksha Bandhan 2026
Raksha Bandhan Holiday
August 28 School Holiday
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Schools Holiday
school holiday 2026

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