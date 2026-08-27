/POCO M8x 5G: రక్షాబంధన్ ధమాకా ఆఫర్.. Flipkartలో సగానికి పైగా తగ్గిన POCO M8x 5G ధర..

POCO M8x 5G Price: రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఫ్లిప్కార్ట్లో POCO M8x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిపై స్పెషల్గా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ తో పాటు కూపన్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అన్నిటిని వినియోగిస్తే దాదాపు 50 శాతం కంటే ఎక్కువ వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.
POCO M8x 5G Price Cut: రాఖీ సందర్భంగా మీ అక్క చెల్లెళ్లకి మంచి స్మార్ట్ఫోన్ ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పటికే కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్ పై రాఖీ డీల్స్ నడుస్తున్నాయి. రాఖీ పండుగ సందర్భంగా ఆయా స్మార్ట్ఫోన్స్పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్ ఎప్పుడు పొందలేని ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్తో లభిస్తున్నాయి.
ఇటీవల మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన POCO M8x 5G మొబైల్ ఇప్పుడు రాఖీ సందర్భంగా ఎంతో తక్కువ ధరతో లభిస్తోంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో పాటు స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 5 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం..
ఇక ఈ POCO M8x 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6.90 అంగుళాల IPS LCD డిస్ప్లే తోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, HD+ (720 x 1600 పిక్సెల్స్) సపోర్ట్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i (Gorilla Glass 7i) ప్రొటెక్షన్ తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 5 (Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 - 4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ POCO M8x 5G మొబైల్ 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతోపాటు ప్రత్యేకంగా సెకండరీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8 MP సెల్ఫీ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,900 mAh భారీ బ్యాటరీతో విడుదలైంది. ఇక ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తో పాటు అద్భుతమైన ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత Xiaomi HyperOS ఆపరేటింగ్ సిస్టంతో రన్ అవుతుంది. దీనిని ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు రోజులపాటు నాన్ స్టాప్ గా బ్యాటరీ లైఫ్ని అందిస్తుంది.
ఈ POCO M8x 5G మొబైల్ పై ఉన్న రక్షాబంధన్ స్పెషల్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.44,999లకు మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి 53 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా రక్షాబంధన్ ఆఫర్స్లో భాగంగా దీనికి ప్రత్యేకమైన రూ.2,000 కూపన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
అలాగే బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంకు తో పాటు యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.900 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను కేవలం ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో రక్షాబంధన్ సందర్భంగా రూ.18,012 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని వినియోగిస్తే రూ.18 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది.