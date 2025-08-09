English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hyderabad news: హైదరాబాద్ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. ఉరుములు, మెరుపులతో కురుస్తున్న భారీ వర్షం.. పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్..

Heavy rains lashes in Hyderabad: మళ్లీ బీభత్సమైన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం పడుతుంది. దీంతో రాఖీ పండగ అని బైటకు వెళ్లిన వారు ఎక్కడిక్కడ ట్రాఫిక్ లలో చిక్కుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మరోసారి జీహెచ్ఎంసీ, హైడ్రా అధికారులు రంగంలోకి దిగి సహయక చర్యలలో పాల్గొన్నారు.
 
హైదరాబాద్ మరోసారి భారీ వర్షానికి చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. ముఖ్యంగా రాఖీ పండగ రోజు కూడా.. వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు.   పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు పడుతున్నాయి.  ముఖ్యంగ ఎల్బీనగర్, హయర్ నగర్, వనస్థలిపురం, దిల్ సుఖ్ నగర్, లింగం పల్లి, కూకట్ పల్లి, అమిర్ పేట్ వంటి ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది.  

అంతే కాకుండా.. అబ్దుల్లాపూర్ మెట్, ఉప్పల్ , తార్నాక,  మేడిపల్లి వంటి ప్రాంతాల్లో భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో రోడ్లమీద ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. భారీగా కురుస్తున్న వానాలలో ఉప్పల్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. అంతే కాకుండా.. జనాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 

మరోవైపు..తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా విస్తారంగా వానలు పడుతున్నాయి.   తొర్రూర్‌లో 116.5 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. తరువాత నాదర్‌గుల్‌లో 80 మి.మీ, హయత్‌నగర్‌లో 75 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.  హయత్‌నగర్ - ఎల్‌బి నగర్ ప్రాంతంలో ఊహించిన విధంగా తీవ్రమైన తుఫానుగాలులు వీచాయి. హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల ఎక్కడికక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

సైదాబాద్, బడంగ్‌పేట్, బిఎన్ రెడ్డిలలో  కూడా గాలివాన దుమారం చెలరేగింది. చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, చంద్రాయణగుట్ట, మెహదీపట్నం, గోల్కొండ, అత్తాపూర్, నార్సింగి సమీప ప్రాంతాలను కూడా భారీగా వర్షం కురుస్తుంది. ఈక్రమంలో మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో రాబోయే రెండు గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం ఒకప్రకటనలో వెల్లడించింది.

ఈక్రమంలోనే.. రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, సిర్సిల్లలో కూడా తదుపరి 2 గంటల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.  ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా అధికారులు ప్రకటన జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా మ్యాన్ హోళ్ల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ప్రజలు నిరంతం అలర్ట్ గా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.  

భారీగా కురుస్తున్న వానలతో రోడ్ల మీద ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. రోడ్లన్ని చెరువులుగా మారిపోయాయి. ఈ క్రమంలో హైడ్రా, జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్నిముమ్మరం చేశాయి.   హైదరాబాద్ లో అన్నిశాఖలకు చెందిన అధికారులు సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు వరద ప్రభావింత ప్రాంతాలపై  ఆరా తీస్తున్నారు.  హిమయత్ సాగర్ ప్రాంతంలో అధికారులు రాకపోకల్ని నిలిపివేశారు. ట్యాంక్ బండ్ భారీగావస్తున్న వరద నీటితో నిండు కుండను తలపిస్తుంది.

