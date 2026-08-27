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Raksha Bandhan Wishes: రాఖీ పౌర్ణమికి.. మీకు ప్రాణమైన వాళ్లకి విషెస్ చెప్పండి ఇలా..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 27, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:41 AM IST

Raksha Bandhan Wishes: రాఖీ పండుగ అంటే కేవలం చేతికి రాఖీ కట్టడం మాత్రమే కాదు. అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాతమ్ముళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రేమ, ఆప్యాయత, నమ్మకాన్ని గుర్తు చేసుకునే ప్రత్యేకమైన రోజు. ప్రతి ఏడాది శ్రావణ పౌర్ణమి సందర్భంగా రక్షాబంధన్‌ను ఎంతో ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సోదరీమణులు తమ సోదరులకు రాఖీ కట్టి, వారు ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. సోదరులు కూడా తమ అక్కాచెల్లెళ్లకు అండగా ఉంటామని చెబుతూ బహుమతులు ఇస్తారు.

Happy Raksha Bandhan wishes1/5

రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు

దూరంగా ఉన్న సోదరులు, సోదరీమణులకు రాఖీ శుభాకాంక్షలు చెప్పేందుకు ఇప్పుడు మెసేజ్‌లు, సోషల్ మీడియా పోస్టులు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అలాంటి సమయంలో మనసుకు హత్తుకునే చిన్న మాటలు పంపితే బంధం మరింత ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తుంది.  

Rakhi wishes messages2/5

రాఖీ కోట్స్

జీవితంలో ఎన్ని బంధాలు వచ్చినా అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంటుంది. ఈ రాఖీ మీ జీవితంలో మరిన్ని సంతోషాలు తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను. హ్యాపీ రక్షాబంధన్! చిన్నప్పుడు చేసిన అల్లరి నుంచి నేటి వరకు ప్రతి జ్ఞాపకంలో నువ్వే ఉన్నావు. ఎప్పటికీ ఇలాగే మన బంధం కొనసాగాలని కోరుకుంటూ రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.

Rakhi quotes in Telugu3/5

రక్షాబంధన్ కోట్స్

కష్టాల్లో ధైర్యం చెప్పే అన్నయ్య, సంతోషంలో తోడుగా ఉండే చెల్లెలు ఉంటే జీవితం మరింత అందంగా ఉంటుంది. మన బంధం ఎప్పటికీ ఇలాగే ఉండాలి. హ్యాపీ రాఖీ! మన మధ్య అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చినా, మనసులో ఉండేది మాత్రం ఎప్పుడూ ప్రేమే. అలాంటి అందమైన బంధానికి గుర్తుగా రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.

Raksha Bandhan quotes4/5

రాఖీ మెసేజెస్

నా జీవితంలో నన్ను అర్థం చేసుకునే మంచి స్నేహితుడు, అవసరమైనప్పుడు అండగా నిలిచే వ్యక్తి నువ్వే. నీకు ఎల్లప్పుడూ సంతోషం, విజయం కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. బాల్య జ్ఞాపకాల్లో నీతో చేసిన అల్లరి ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనిది. కాలం మారినా మన అనుబంధం మాత్రం ఎప్పటికీ మారకూడదు. రక్షాబంధన్ శుభాకాంక్షలు.

Rakhi wishes in Telugu5/5

అన్నాచెల్లెళ్ల బంధం

రాఖీ దారంలో ఉండేది కేవలం దారం కాదు.. ప్రేమ, నమ్మకం, ఆప్యాయత ఉంటాయి. మన బంధం కూడా ఎప్పటికీ ఇలాగే బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. సోదరి సంతోషంలో సోదరుడి ఆనందం, సోదరుడి విజయాల్లో సోదరి గర్వం దాగి ఉంటాయి. ఇలాంటి అందమైన బంధానికి రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు. జీవితంలో ఎన్ని దూరాలు వచ్చినా మనసుల మధ్య దూరం రాకూడదు. ఎప్పటికీ ఒకరికొకరం అండగా ఉండాలని కోరుకుంటూ హ్యాపీ రక్షాబంధన్. బాల్యంలో పంచుకున్న అల్లరి, పెద్దయ్యాక పంచుకునే బాధ్యతలు.. ఇవన్నీ కలిపితేనే అన్నాచెల్లెళ్ల బంధం. ఈ ప్రత్యేకమైన రోజున మీకు ప్రేమతో రాఖీ పండుగ శుభాకాంక్షలు.

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