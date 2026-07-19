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Rakul Preet In Ramayana: 'రామాయణ'లో శూర్పణఖిగా హీరోయిన్‌ రకుల్..ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో పచ్చడ్రస్సులో మచ్చటగా..

Written ByHarish Darla
Published: Jul 19, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:30 PM IST

Rakul Preet Singh In Ramayana: బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'రామాయణ'. హిందువుల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీరాముల వారి రామాయణం ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలోని తొలి పార్ట్‌ను 'ప్రథమ్ సంకల్ప' అనే పేరు పెట్టారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ ఈవెంట్ ఢిల్లీలో జరిగింది. ఈ చిత్రంలో రావణాసురిని చెల్లెలైన 'శూర్పణఖి' పాత్రలో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీతి పోషిస్తుంది.

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ఈ 'రామాయణ' సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా పాల్గొంది. తన అందమైన గెటప్‌తో ఫ్యాన్స్‌ను అలరిస్తోంది. ఆకట్టుకునే పసుపు రంగు కాంచీపురం పట్టుచీరను ధరించారు. ఆ చీరపై ఉన్న రిచ్ సిల్వర్ చెక్స్ డిజైన్, బంగారు లేస్ బోర్డర్ నటి అందాన్ని మరింత పెంచాయి.

Rakul Preet Singh Photos2/7

రకుల్ పసుపు రంగు చీరతో పాటు షోల్డర్ పట్టీలు లేని బంగారు రంగు బ్లౌజును ధరించింది. మెటాలిక్ దారంతో చేసిన పూల ఎంబ్రాయిడరీ, స్వీట్‌హార్ట్ నెక్లైన్‌తో ఉన్న ఆ బ్లౌజు, సాంప్రదాయ దుస్తులకు కొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ ఎంతో హుందాగా కనిపించింది.

Rakul Preet Singh In Ramayana3/7

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. తన లుక్ కోసం అద్భుతమైన కుందన్ ఆభరణాలను ఎంచుకుంది. అనేక పొరల కుందన్ రాళ్లు, ముత్యాలతో కూడిన చోకర్ నెక్లెస్, పూల స్టడ్ చెవిపోగులు ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచాయి.

Ramayana Teaser4/7

చీర అందాన్ని మరింత పెంచడానికి హీరోయిన్ రకుల్.. ముత్యాలు, స్టోన్స్‌తో అలంకరించిన సాంప్రదాయ కమర్‌బంద్ (నడుము పట్టీ) ధరించింది. దానికి తోడు బంగారం, ముత్యాల గాజులు, రెండు చేతులకు పూల డిజైన్ ఉంగరాలతో ఆమె తన ఎత్నిక్ లుక్‌ను పూర్తి చేసుకుంది.

Ramayana Teaser Photos5/7

రకుల్‌కు షిమ్మరీ బేస్, బ్రౌన్ ఐషాడో, న్యూడ్ బ్రౌన్ లిప్‌స్టిక్‌తో సహజమైన మేకప్ వేశారు. హెయిర్‌స్టైలిస్ట్ ఆలియా షేక్, ఆమె సహజ సౌందర్యాన్ని హైలైట్ చేస్తూ, ముఖానికి ఇరువైపులా జుట్టు పోగులను వదిలి, మృదువైన అలలతో లో పోనీటెయిల్‌గా ఆమె జుట్టును తీర్చిదిద్దారు.

Ranbir Kapoor Sai Pallavi6/7

నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ 'శూర్పణఖి' అనే ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. జూలై 18న న్యూఢిల్లీలో జరిగిన సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా కనిపించిన ఆమె ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

Ramayana event7/7

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