Rakul Preet Singh In Ramayana: బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న చిత్రం 'రామాయణ'. హిందువుల ఆరాధ్య దైవమైన శ్రీరాముల వారి రామాయణం ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలోని తొలి పార్ట్ను 'ప్రథమ్ సంకల్ప' అనే పేరు పెట్టారు. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రమోషన్ ఈవెంట్ ఢిల్లీలో జరిగింది. ఈ చిత్రంలో రావణాసురిని చెల్లెలైన 'శూర్పణఖి' పాత్రలో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీతి పోషిస్తుంది.
ఈ 'రామాయణ' సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా పాల్గొంది. తన అందమైన గెటప్తో ఫ్యాన్స్ను అలరిస్తోంది. ఆకట్టుకునే పసుపు రంగు కాంచీపురం పట్టుచీరను ధరించారు. ఆ చీరపై ఉన్న రిచ్ సిల్వర్ చెక్స్ డిజైన్, బంగారు లేస్ బోర్డర్ నటి అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
రకుల్ పసుపు రంగు చీరతో పాటు షోల్డర్ పట్టీలు లేని బంగారు రంగు బ్లౌజును ధరించింది. మెటాలిక్ దారంతో చేసిన పూల ఎంబ్రాయిడరీ, స్వీట్హార్ట్ నెక్లైన్తో ఉన్న ఆ బ్లౌజు, సాంప్రదాయ దుస్తులకు కొత్త నిర్వచనం ఇస్తూ ఎంతో హుందాగా కనిపించింది.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. తన లుక్ కోసం అద్భుతమైన కుందన్ ఆభరణాలను ఎంచుకుంది. అనేక పొరల కుందన్ రాళ్లు, ముత్యాలతో కూడిన చోకర్ నెక్లెస్, పూల స్టడ్ చెవిపోగులు ఆమె అందాన్ని మరింత పెంచాయి.
నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ 'శూర్పణఖి' అనే ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తున్నారు. జూలై 18న న్యూఢిల్లీలో జరిగిన సినిమా ప్రమోషన్ల సందర్భంగా కనిపించిన ఆమె ప్రత్యేకమైన లుక్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.