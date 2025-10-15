Rakul Preet Singh: మొత్తం కనిపించేలా డ్రెస్ వేసుకున్న రకుల్.. కనీసం అవన్న.. కప్పుకోండి అంటూ ఎదురు వచ్చిన అసిస్టెంట్..

Rakul Preet Singh Hot Video: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తెలుగు సినిమాలు ఆపేసి చాలా రోజులు కావస్తోంది. ఒకరకంగా ఇక రకుల్ తెలుగులో కనిపివ్వదు ఏమో అనే.. క్లారిటీ కూడా వచ్చేసారు తెలుగు ప్రేక్షకులు. ఈ క్రమంలో రకుల్ బాలీవుడ్ లో మాత్రం బిజీగా ఉంది.. చాలా రోజుల తర్వాత..దే దే ప్యార్ దే 2 లో కనిపించనుంది.
అజయ్ దేవగన్ హీరోగా వస్తున్న దే దే ప్యార్ దే 2.. సినిమా ట్రైలర్ విడుదలై అందరిని ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న క్రమంలో రకుల్ ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టింది.
ఈ ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా.. రకుల్ అజయ్ దేవగన్తో కలిసి.. కొన్ని ఈవెంట్స్ లో పాల్గొంది. ఇక ఒక ఈవెంట్ లో రకుల్ ఎర్ర డ్రెస్ వేసుకోగా.. ఇప్పుడు ఆ డ్రెస్ కాస్త ఎన్నో చర్చలకు దారితీస్తోంది.
ఈ డ్రెస్సు చాలా కిందికి ఉందటం వల్ల.. సోషల్ మీడియాలో.. రకుల్ ఎందుకు మరి ఇంతలా అన్నీ కనిపించేటట్టు డ్రెస్ వేసుకుంది అనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే అక్కడ ఉన్న రకుల్ అసిస్టెంట్ కూడా.. కనిపిస్తోంది కప్పుకోండి అన్నట్లు రకుల్ కి చెప్పేసి వెళ్ళింది. వెంటనే రకుల్ తన డ్రెస్ సర్దుకుంది.. View this post on Instagram A post shared by Sandhya (@sandhya_sandehalu)
అయితే మరి ఇంతలా ద్రాక్ష వేసుకోవడం అవసరమా అని.. రకుల్ వేసుకున్న ఈ డ్రెస్ పై ఎంతోమంది తమ భావన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.