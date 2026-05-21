/Rakul Preet Singh: రిలేషన్ షిప్ లో మోసం.. భర్తతో విభేదాల గురించి క్లారిటీ ఇచ్చిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

Rakul Preet Singh: రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ అందాల భామ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉంది. ఇటీవల ఆమె చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ముఖ్యంగా రిలేషన్షిప్, నమ్మకం, మోసం వంటి విషయాలపై ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సినీ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి..
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కొంతకాలంగా బాలీవుడ్ నిర్మాత, నటుడు జాకీ భగ్నానీతో వివాహ జీవితం గడుపుతోంది. పెళ్లి తర్వాత కూడా ఈ జంట తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ టాక్ షోలో పాల్గొన్న రకుల్ తన వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను పంచుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో నటుడు ఆయుష్మాన్ ఖురానా, నటి సారా అలీ ఖాన్ కూడా పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా రిలేషన్షిప్లో నమ్మకం ఎంత ముఖ్యమో చర్చ జరిగింది. ఎవరో ఒకరు ప్రేమలో మోసం చేస్తే క్షమించాలా లేదా అనే ప్రశ్నకు రకుల్ తన స్టైల్లో సమాధానం ఇచ్చింది. ఒకసారి నిజంగా తప్పు జరిగి, ఆ వ్యక్తి నిజాయితీగా క్షమాపణ చెప్పితే ఆలోచించవచ్చని ఆమె తెలిపింది. అయితే అదే పని మళ్లీ మళ్లీ చేస్తూ ఉంటే మాత్రం అస్సలు సహించనని స్పష్టం చేసింది.
అదే సమయంలో ఆయుష్మాన్ ఖురానా మాట్లాడుతూ మనుషులం కాబట్టి చిన్న చిన్న తప్పులు సహజమేనని అన్నాడు. కానీ తప్పు చేసిన తర్వాత నిజాయితీగా అంగీకరించడం చాలా ముఖ్యమని చెప్పాడు. సారా అలీ ఖాన్ కూడా తన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేస్తూ, నిజమైన ప్రేమలో నమ్మకం చాలా అవసరమని పేర్కొంది.
ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ కావడంతో కొందరు నెటిజన్లు రకుల్ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఊహాగానాలు మొదలుపెట్టారు. దీంతో వెంటనే రకుల్ స్పందించింది. తన వ్యాఖ్యలను తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దని, అవి సాధారణంగా రిలేషన్షిప్ల గురించి మాత్రమే చెప్పిన అభిప్రాయాలని క్లారిటీ ఇచ్చింది. తన భర్తతో తనకు ఎలాంటి సమస్యలు లేవని కూడా తెలిపింది.
కొద్దికాలం క్రితం జాకీ భగ్నానీ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి. పెళ్లి అయినా కూడా తమ బంధాన్ని చాలా ఫ్రెండ్లీగా చూసుకుంటామని ఆయన చెప్పడంతో సోషల్ మీడియాలో పలు రకాల వార్తలు వచ్చాయి. అయితే వాటిని కూడా రకుల్ ఖండించింది. ఒక పెద్ద ఇంటర్వ్యూలో చెప్పిన ఒక్క లైన్ను మాత్రమే తీసుకుని తప్పుడు కథనాలు సృష్టించొద్దని మీడియాకు సూచించింది.
ప్రస్తుతం రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ బాలీవుడ్ సినిమాలపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టింది. ఆమె నటించిన కొత్త సినిమా విడుదల కావడంతో ప్రమోషన్లలో బిజీగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన రిలేషన్షిప్ వ్యాఖ్యలు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో చాలామంది రకుల్ నిజాయితీగా మాట్లాడిందని ప్రశంసిస్తుండగా, మరికొందరు ఆమె వ్యాఖ్యలపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.