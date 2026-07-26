/Rakul Preet Singh: రూ.5 లక్షలు కోసం సినిమాల్లోకి వచ్చిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్!

Rakul Preet Singh:సినీ పరిశ్రమలో విజయానికి ప్రతిభతో పాటు సరైన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునే ధైర్యం కూడా అవసరం. చిన్న లక్ష్యంతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం కృషి, అంకితభావంతో గొప్ప కెరీర్గా మారవచ్చని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ప్రయాణం చెబుతోంది
టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తన సినీ ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను తాజాగా వెల్లడించారు. చిన్నప్పటి నుంచి హీరోయిన్ కావాలనే కల తనకు ఎప్పుడూ లేదని, కేవలం కారు కొనాలనే కోరికతోనే తొలి సినిమా అంగీకరించానని చెప్పడంతో ఆమె వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్.. కాలేజీలో ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న సమయంలో అనుకోకుండా తనకు సినిమా అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు. తన ఫోటోలు చూసిన కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన వారు తన తండ్రిని సంప్రదించి సినిమాలో నటించే అవకాశం ఇచ్చారని తెలిపారు. అప్పటివరకు సినిమాల గురించి పెద్దగా ఆలోచించలేదని, కానీ రూ.5 లక్షల పారితోషికం ఇస్తామని చెప్పడంతో వెంటనే ఒప్పుకున్నానని వెల్లడించారు.ఆ సమయంలో తనకు నటనపై ఆసక్తి కంటే కారు కొనాలనే కోరిక ఎక్కువగా ఉండేదని రకుల్ చెప్పారు. తన స్నేహితుల్లో ఎవరి వద్దా కారు లేకపోవడంతో తానే ముందుగా కారు కొనాలని అనిపించిందని, అందుకే తొలి సినిమాకు అంగీకరించానని నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు.
అయితే తొలి సినిమా షూటింగ్లో దాదాపు 40 రోజుల పాటు పనిచేసిన తర్వాత నటనపై నిజమైన ఆసక్తి పెరిగిందని రకుల్ తెలిపారు. కెమెరా ముందు నటించడం ఎంతో నచ్చడంతో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తయ్యాక సినిమాలనే కెరీర్గా ఎంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నానన్నారు. చదువుకు ఇబ్బంది కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో కెరీర్ ప్రారంభంలో కొన్ని పెద్ద అవకాశాలను కూడా వదులుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ 2009లో కన్నడ చిత్రం గిల్లీ తో హీరోయిన్గా సినీ రంగ ప్రవేశం చేశారు. తెలుగులో 2013లో విడుదలైన వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్నారు. అనంతరం లౌక్యం, నాన్నకు ప్రేమతో, సరైనోడు, ధృవ, స్పైడర్, రారండోయ్ వేడుక చూద్దాం, ఖాకీ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగారు. బాలీవుడ్లో కూడా పలు చిత్రాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు.
వ్యక్తిగత జీవితంలో 2024లో నిర్మాత, నటుడు జాకీ భగ్నానీని వివాహం చేసుకున్న రకుల్ ప్రస్తుతం పలు ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్లతో బిజీగా ఉన్నారు. దర్శకుడు నితీష్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణ' చిత్రంలో శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కుతుండగా, దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.