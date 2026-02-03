Rakul Preet Singh: మీరసలు మనుషులేనా..?.. రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ షాకింగ్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Rakul Preet Singh on Bollywood Pr Culture: కొన్నిరోజులుగా తనను టార్గెట్ చేసుకున్నారని మూవీస్ కు సంబంధించిన లేనిపోనీ ఫెక్ ప్రచారాలు చేస్తున్నారని రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ ఒక్కసారిగా ఫైర్ అయ్యారు. ఇలాంటి ఫెక్ ప్రచారం చేసేవారికి అసలు నిద్ర ఎలా పడుతుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ఇటీవల కొంత మంది తరచుగా సెలబ్రీటీలను టార్గెట్ గా చేసుకుని లేనిపోనీ ప్రచారాలు చేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా రూమర్స్ రాయుళ్లు సెలబ్రీటీల పర్సనల్ లైఫ్ లపై రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తున్నారు. దీంతో కొంత మంది వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. ఇక్కడ మరికొంత మంది మరో కొత్త రకం అరాచకంకు తెరలేపారు.
రాజకీయాల పార్టీలు ఎలా అయితే వారి వారి సోషల్ మీడియా హ్యండిల్స్ కల్గి ఉండి, ఇతరులను డీఫ్రెమ్ చేస్తారో.. అదే విధంగా ఇండస్ట్రీలో సైతం ఒక హీరో లేదా హీరోయిన్ మూవీ రిలీజ్ అయితే వెంటనే వారికి గిట్టని పీఆర్ టీమ్ రంగంలోకి దిగి ఫెక్ రివ్యూలు ఇవ్వడం, అది బాగాలేదని ప్రచారం చేయడం చేస్తున్నారు.
ఎలా అయిన వారిమూవీని ప్రజల్లో నెగెటివ్ లా వెళ్లేలా చేస్తున్నారు. మొత్తంగా వీరి వల్ల చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. అంతే కాకుండా వారి మూవీస్ ను ప్రమోషన్ల కోసం ప్రత్యేకంగా పీఆర్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకొవాల్సిన సిట్యువేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. తాజాగా..నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ బాలీవుడ్ లోని పీఆర్ ఫెక్ ప్రమోషన్ కల్చర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మనల్ని మన కష్టమే నిలబెడుతుందని అన్నారు. మన పని మాట్లాడాలి కానీ.. ప్రచారం కాదన్నారు రకుల్ ప్రీత్ సింగ్. అంతే కాకుండా అసలు ఇలాంటికి వారికి నిద్ర ఎలా పడుతుందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. డబ్బులు చెల్లించి మరీ పీఆర్ ప్రచారంలో ఇతరుల మీద బురద జల్లడమే పనిగా పెట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. వీరికి అసలు మనస్సాక్షి ఉండాదా అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాను ఎంతో కష్టపడి ఈ పొజిషన్ కు చేరుకున్నానని అన్నారు. తనకు పీఆర్ లేరన్నారు. ఇటీవల కొంత మంది ఫోటో గ్రాఫర్లు సైతం తనను ఒకే జీన్ నెలకు ఐదుసార్లు వేసుకున్నారని అడిగారని, అసలు వారి హద్దుల్లో వారుండాలని అంటూ ఏకీపారేశారు. మూవీస్ పై , నటనపై శ్రద్ద పెడతానని, దుస్తులు, ప్రచారంపై పెట్టనని స్పష్టం చేశారు.
నటి రకుల్ ఇటీవల అజయ్ దేవ్ గణ్ తో కలిసి దే దే ప్యార్ దే 2 లో కన్పించారు. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా.. రూ. 105 కోట్ల గ్రాస్ ను వసూలు చేసింది. పతీ, పత్నీ ఔర్ వోలో నటిస్తున్నారు. శంకర్ దర్శకత్వంలో కమల్ హసన్ నటిస్తున్న ఇండియన్ 3లోను ఆమె నటిస్తున్నారు. అదే విధంగా నితీష్ తీవారి దర్శకత్వంలో రామాయణ లో శూర్పణకు పాత్రలో రకుల్ కన్పించనున్నారు.ఈ ఎపిక్ దీపావళి 2026 కి విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో నటి రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో పెనుసంచలనంగా మారాయి.