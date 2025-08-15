English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Star Heroine:స్టార్ హీరోయిన్ ప్రేమ వల్లే విడిపోయిన రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్.. అందుకే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా మాటలు లేవు..!

Allu Arjun Vs Ram Charan 
మెగా ఫ్యామిలీ మధ్య, అల్లు ఫ్యామిలీ మధ్య ఏవో గొడవలు ఉన్నాయి అన్న సంగతి ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం లేదు అనే వార్త మరింత బలపడుతోంది. ఈ క్రమంలో ఒక విషయం తెగ వినిపిస్తోంది.. అదేమిటంటే..
 
మెగా ఫ్యామిలీ మధ్య.. అల్లు ఫ్యామిలీ మధ్య.. పవన్ కళ్యాణ్ ఎలక్షన్స్ వల్ల మనస్పర్ధలు వచ్చాయి అన్న విషయం వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఎన్నో రోజుల నుంచి రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ మధ్య కూడా మాత్రలు లేవు అనే ఒక వార్త వినిపిస్తోంది.

కొద్ది సంవత్సరాల క్రితమే రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ ని అన్ఫాలో అయిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ అంతకన్నా ముందు నుంచి కూడా.. కొద్ది సంవత్సరాల పాటు వీరిద్దరూ మాచారుకోలేదు అని.. నవభారత్ టైమ్స్ అని పత్రికలో ఒక వార్త చర్చలో నిలిచింది. 

ఆ వార్తాపత్రిక సమాచారం ప్రకారం.. అల్లు అర్జున్.. హీరోయిన్ నేహా శర్మాని ప్రేమించారని.. అయితే నేహా శర్మ, రామ్ చరణ్ తో చిరుత సినిమా చేసేటప్పుడు.. రామ్ చరణ్ కి క్లోజ్ కావడం వల్ల.. రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ మధ్య విభేదాలు వచ్చాయి అని ప్రచారం చేశారు.   

ఇక ఈ మధ్యనే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో పడిన కథనం ప్రకారం.. చిరుత సినిమా టైంలో నేహా, రామ్ చరణ్ మధ్య రిలేషన్ వల్లే అల్లు అర్జున్కి, రాంచరణ్ కి పెద్ద గొడవలు అయ్యాయి అని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఒకసారి రామ్ చరణ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేహా తో తన ప్రేమ గురించి ప్రశ్న రాగా.. అవన్నీ కేవలం రూమర్స్ అని తన తండ్రి కూడా అప్పట్లో అవి పట్టించుకోవద్దని చెప్పాడని.. ఇక ఉపాసన పెళ్లికి ముందు తనకు మంచి స్నేహితురాలని.. అప్పట్లోనే తను ఈ రూమర్స్ విని ఇవన్నీ అబద్ధాలు అని తెలుసుకుందని చెప్పుకొచ్చారు.   

ఏది ఏమైనా చిరుత హీరోయిన్.. నేహా గురించి అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ గొరవపడ్డారు అన్న వార్త పలు మీడియాలో ప్రచారం కావడం అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.

