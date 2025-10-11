English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Ram charan and Upasana: ప్రధాని మోదీని కలిసిన రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు...ఎందుకో తెలుసా..?

Ram charan and Upasana: ప్రధాని మోదీని కలిసిన రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు...ఎందుకో తెలుసా..?

Ramcharan couple meets with pm modi: గ్లోబర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు ప్రధాని మోదీని మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. ఇటీవల  ప్రారంభించిన ఆర్చరీ (విలువిద్య) లీగ్ విజయవంతమైన నేపథ్యంలో ప్రధానిని మోదీని  కలుసుకొవడం ప్రధాన్యత సంతరించుకుంది.
 
1 /6

భారత్ లో  మొదటి ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఎపిఎల్) ఇటీవల న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. ఈ పోటీల్లో..  మొత్తం ఆరు జట్లలో నలభై ఐదు మంది విలువిద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు. భారత్ నుండి 36 మంది పాల్గొన్నారు. ఇతర దేశాల  నుంచి 12 మంది పాల్గొన్నారు.   

2 /6

ఢిల్లీలో జరిగిన ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ కు రామ్ చరణ్  బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరించాడు. ఈ టోర్నమెంట్‌లో తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఝార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, రాజస్థాన్ సహా మొత్తం ఆరు రాష్ట్రాల జట్లు పోటీపడ్డాయి. దేశీయ క్రీడలను ప్రోత్సహించేందుకు రామ్ చరణ్ ముందుకు రావడంతో దీనికి మరింతగా క్రేజ్ ఏర్పడింది.

3 /6

ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ ఇటీవల నటించిన హిట్ అయితే..  'ట్రిపుల్ ఆర్' (RRR) మూవీలోని పతాక సన్నివేశంలో విలువిద్యతోనే ఆంగ్లేయుల మదం అణిచే సన్నివేశంలో నటించాడు. దీంతో ఆయన విలువిద్యకు మరింత గుర్తింపు వచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.   

4 /6

అనిల్ కామినేని నేతృత్వంలో జరిగిన తొలి ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇటీవల పూర్తిగా విజయవంతమైంది. ఈ క్రమంలో రామ్ చరణ్ , ఉపాసన దంపతులు ప్రధాని మోదీని మర్యాద పూర్వకంగా భేటీ అయ్యారు.  

5 /6

ఈ సమావేశంలో, భారతదేశంలో విలువిద్యకు పూర్వ వైభవం తీసుకువచ్చే లక్ష్యంతో ప్రారంభించిన ఆర్చరీ లీగ్ గురించి ప్రధాని మోదీకి వివరించారు. అదే విధంగా... దేశంలో ఈ క్రీడను మరింత ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడం కోసం ముందుకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు. తమకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటున్న ప్రభుత్వంకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పారు. 

6 /6

నేటి ఉరుకుల, పరుగుల కాలంలో..  మాససిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి క్రీడలు ఎంతో దోహదం చేస్తాయని రామ్ చరణ్‌ తెలిపాడు. రామ్ చరణ్‌, ఉపాసన దంపతులు మోదీతో దిగిన ఫోటోలను వారి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అభిమానులు వీరికి అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ లీగ్ విజయం గురించి ప్రధాని దృష్టికి తీసుకెళ్లడం ద్వారా ఈ క్రీడకు జాతీయ స్థాయిలో మరింత ఖ్యాతి లభిస్తుందని పలువురు భావిస్తున్నారు.

Ram charan Upasana Konidela pm Modi Narendra Modi Ram charan meets with pm modi Ram charan and upasana konidela archery League India PM Narendra Modi Indian Archery Sports League India Pro Kabaddi League Archery Tournament

Next Gallery

Bsnl Offers: BSNL యూజర్లు పండగ చేస్కోండి.. ఒక్కసారి రీఛార్జ్ చేస్తే చాలు.. ఏడాదంతా మస్త్ ఎంజాయ్.. లిమిటెడ్ ఆఫర్ మాత్రమే..!