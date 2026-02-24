Ram Charan: ఆల్కహాల్ తాగడం మొదలు పెట్టకముందే.. రామ్ చరణ్ అలా చేశారు.. అల్లు శిరీష్ కీలక వ్యాఖ్యలు..!

Allu Sirish:
అల్లు ఫ్యామిలీ మొత్తం అల్లు శిరీష్ పెళ్లి పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. మరోపక్క మెగా ఫ్యామిలీలో.. రామ్ చరణ్ అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండగానే.. అల్లు కుటుంబానికి చెందిన ఓ ప్రీ-వెడ్డింగ్ పార్టీకి హాజరయ్యాడన్న వార్తలు వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో కొంతమంది నెటిజన్లు ఆయనపై విమర్శలు కూడా చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విషయంలో అసలు నిజం ఏమిటో అల్లు శిరీష్ స్వయంగా స్పష్టత ఇచ్చాడు.
అల్లు శిరీష్ త్వరలో వివాహం చేసుకోబోతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయనకు, నయనికా రెడ్డికి గాను ఇటీవల హైదరాబాద్లో ఓ గ్రాండ్ పార్టీ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకను అల్లు అర్జున్.. స్నేహా రెడ్డి కలిసి ఆత్మీయంగా ఏర్పాటు చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహిత మిత్రులు మాత్రమే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అయితే ఈ పార్టీలో రామ్ చరణ్ కూడా కనిపించడంతో, “అయ్యప్ప దీక్షలో ఉండి ఇలాంటి పార్టీలో ఎలా పాల్గొన్నారు?” అంటూ కొందరు ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు.
ఈ విమర్శలపై అల్లు శిరీష్ సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించాడు. “మేము మందు తాగడం మొదలు పెట్టకముందే చరణ్ స్వామి వచ్చారు. మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి, శుభాకాంక్షలు చెప్పి వెళ్లిపోయారు” అని స్పష్టంగా చెప్పాడు. అలాగే అయ్యప్ప స్వామి దీక్షపై రామ్ చరణ్కు ఉన్న నిబద్ధత చాలా గొప్పదని కూడా పేర్కొన్నాడు. ఈ వ్యాఖ్యలతో చాలామంది అభిమానులు చరణ్కు మద్దతుగా నిలిచారు.
సాధారణంగా అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్నవారు కఠినమైన నియమాలు పాటిస్తారు. శుద్ధ శాకాహారం, బ్రహ్మచర్యం, ఆల్కహాల్కు పూర్తిగా దూరంగా ఉండడం వంటి ఆచారాలు ఇందులో భాగం. అందుకే ఈ విషయం సున్నితంగా మారింది. కానీ శిరీష్ ఇచ్చిన క్లారిటీతో గందరగోళానికి తెరపడింది.
ఈ పార్టీలో పలువురు సినీ ప్రముఖులు సందడి చేశారు. రామ్ చరణ్ తన భార్య ఉపాసన కలిసి హాజరై, కుటుంబ సభ్యులను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. అల్లు అర్జున్, అల్లు అరవింద్లను ఆలింగనం చేసుకున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.
ఇక అల్లు శిరీష్–నయనికా రెడ్డి వివాహం మార్చి 6న జరగనుంది. ఇప్పటికే దుబాయ్లో యాట్ పార్టీతో, హైదరాబాద్లో సంప్రదాయ కార్యక్రమాలతో పెళ్లి సందడి మొదలైంది.