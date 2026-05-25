Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Ram Charan: అతనికి రోజుకి రూ.2 లక్షలు ఇచ్చి పక్కన పెట్టుకున్న రామ్ చరణ్!

Ram Charan: అతనికి రోజుకి రూ.2 లక్షలు ఇచ్చి పక్కన పెట్టుకున్న రామ్ చరణ్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 25, 2026, 07:58 PM IST|Updated: May 25, 2026, 07:58 PM IST

Ram Charan:ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా రామ్ చరణ్ గురించే చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆయన కొత్త సినిమా పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత మరో వ్యక్తి కూడా హాట్ టాపిక్ అయ్యాడు. అతనే రామ్ చరణ్ బాడీగార్డ్ కెవిన్ కుంటా. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అతడి ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

Kevin Kunta salary1/5

కెవిన్ కుంటా

ముంబైలో జరిగిన పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌కు భారీగా అభిమానులు వచ్చారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ నుంచి ఈవెంట్ వేదిక వరకు రామ్ చరణ్ వెంట కెవిన్ కుంటా కనిపించాడు. అతడి భారీ శరీరం, స్టైలిష్ లుక్, పవర్‌ఫుల్ ప్రెజెన్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. చాలామంది అభిమానులు హాలీవుడ్ యాక్షన్ మూవీ సీన్‌లా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Peddi trailer launch2/5

పెద్ది సినిమా

కెవిన్ కుంటా సాధారణ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కాదు. ఆయన ఆఫ్రికాలోని గాంబియా దేశానికి చెందిన అంతర్జాతీయ MMA ఫైటర్ అని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇటలీలో నివసిస్తున్నాడు. ప్రొఫెషనల్ మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్‌లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ఇటలీ మిడిల్‌వెయిట్ MMA ఛాంపియన్‌గా కూడా నిలిచాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.  

Peddi movie3/5

పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్

పెద్ది ఈవెంట్ సమయంలో అభిమానుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో రామ్ చరణ్ భద్రతను కెవిన్ చాలా ప్రొఫెషనల్‌గా చూసుకున్నాడు. జనాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఆయన చూపిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు వైరల్ వీడియోలుగా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు అతడిని “ది బీస్ట్” అంటూ పిలుస్తున్నారు.  

Ram Charan security4/5

రామ్ చరణ్ సెక్యూరిటీ

ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కెవిన్ జీతంపైనే ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం రామ్ చరణ్ అతడికి రోజుకు దాదాపు రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారట. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అయినా ఈ విషయం మాత్రం అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.  

Kevin Kunta5/5

కెవిన్ కుంటా జీతం

ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్‌లలో కెవిన్ వీడియోలకు భారీ వ్యూస్ వస్తున్నాయి. అతడి బ్యాక్‌గ్రౌండ్, ఫైటింగ్ కెరీర్ గురించి కూడా చాలామంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇక దర్శకుడు బుచ్చి బాబు తెరకెక్కిస్తున్న Peddi సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత రామ్ చరణ్‌తో పాటు ఆయన బాడీగార్డ్ కెవిన్ కుంటా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌గా మారిపోయాడు.

Tags:
Ram charan
Ram Charan bodyguard
Kevin Kunta
Ram Charan security
Peddi Movie
Peddi Trailer Launch
Kevin Kunta salary
Ram Charan latest news

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Coimbatore petrol bomb attack Video: యువతి ఇంటి మీద పెట్రోల్ బాంబుతో దాడి.. వీడియో

Tamil Nadu4 min ago
2

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్.. OPS మళ్లీ తీసుకురావడం కష్టమే..! ఎందుకంటే?

8th Pay Commission25 min ago
3

Padmini Ekadashi 2026: పద్మిని ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. తప్పకుండా ఈరోజు ఇచ్చుకొవాల్సిన

Padmini Ekadashi 202644 min ago
4

హేమమాలిని చేతికి ధర్మేంద్ర 'పద్మవిభూషణ్' అవార్డు..వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన కుటుంబం!

Padma Awards 20261 hr ago
5

Peddi Release: రామ్ చరణ్ పెద్ది రిలీజ్ ముందు థియేటర్ సమస్యలపై చిరంజీవి ఎంట్రీ!

Chiranjeevi1 hr ago