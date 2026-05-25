/Ram Charan: అతనికి రోజుకి రూ.2 లక్షలు ఇచ్చి పక్కన పెట్టుకున్న రామ్ చరణ్!

Ram Charan:ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా రామ్ చరణ్ గురించే చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఆయన కొత్త సినిమా పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత మరో వ్యక్తి కూడా హాట్ టాపిక్ అయ్యాడు. అతనే రామ్ చరణ్ బాడీగార్డ్ కెవిన్ కుంటా. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో అతడి ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
ముంబైలో జరిగిన పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్కు భారీగా అభిమానులు వచ్చారు. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఈవెంట్ వేదిక వరకు రామ్ చరణ్ వెంట కెవిన్ కుంటా కనిపించాడు. అతడి భారీ శరీరం, స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ ప్రెజెన్స్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. చాలామంది అభిమానులు హాలీవుడ్ యాక్షన్ మూవీ సీన్లా ఉందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
కెవిన్ కుంటా సాధారణ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కాదు. ఆయన ఆఫ్రికాలోని గాంబియా దేశానికి చెందిన అంతర్జాతీయ MMA ఫైటర్ అని సమాచారం. ప్రస్తుతం ఇటలీలో నివసిస్తున్నాడు. ప్రొఫెషనల్ మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు. ఇటలీ మిడిల్వెయిట్ MMA ఛాంపియన్గా కూడా నిలిచాడని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
పెద్ది ఈవెంట్ సమయంలో అభిమానుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో రామ్ చరణ్ భద్రతను కెవిన్ చాలా ప్రొఫెషనల్గా చూసుకున్నాడు. జనాలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఆయన చూపిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు వైరల్ వీడియోలుగా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు అతడిని “ది బీస్ట్” అంటూ పిలుస్తున్నారు.
ఇప్పుడు అందరి దృష్టి కెవిన్ జీతంపైనే ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం రామ్ చరణ్ అతడికి రోజుకు దాదాపు రూ.2 లక్షలు చెల్లిస్తున్నారట. అయితే దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన లేదు. అయినా ఈ విషయం మాత్రం అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చగా మారింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్, యూట్యూబ్ షార్ట్లలో కెవిన్ వీడియోలకు భారీ వ్యూస్ వస్తున్నాయి. అతడి బ్యాక్గ్రౌండ్, ఫైటింగ్ కెరీర్ గురించి కూడా చాలామంది సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇక దర్శకుడు బుచ్చి బాబు తెరకెక్కిస్తున్న Peddi సినిమాపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అయితే ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ తర్వాత రామ్ చరణ్తో పాటు ఆయన బాడీగార్డ్ కెవిన్ కుంటా కూడా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారిపోయాడు.