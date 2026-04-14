Ram Charan Parenting: ముగ్గురు పిల్లల పెంపకంపై నాన్న రామ్‌ చరణ్‌ చెప్పిన మాటలు ఇవే!

Ram Charan Explores Of His Parenting With Three Kids: సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ఆనంద క్షణాలను సినీ నటుడు రామ్‌ చరణ్‌ పొందుతున్నాడు. ముగ్గురు పిల్లలతో వ్యక్తిగతంగా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాడు. అయితే ముగ్గురు పిల్లలను ఎలా పెంచుతున్నాడో.. వారితో అతడి అనుబంధం ఎలా ఉందో పంచుకున్నాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
మొన్నటి దాకా పాప.. ఇప్పుడు మరో పాప, బాబు కూడా రావడంతో రామ్‌ చరణ్‌ ఇల్లు సందడిగా మారింది. పిల్లల అరుపులు, కేకలు, ఏడుపులు, ముద్దు ముద్దు మాటలు ఇలా అన్నిటిని రామ్‌ చరణ్‌ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నాడు. ఇంతకీ తన పిల్లలతో అనుబంధం, వారి పెంపకం ఎలా ఉందో ఒక మ్యాగజైన్‌కు చెర్రీ చెప్పాడు.

'నేను కుటుంబంతో ఎక్కువ సమయం గడిపేందుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తానని.. సినిమాలతో ఎంత బిజీగా ఉన్నా పిల్లలు పెరుగుతున్న సమయంలో వాళ్లతో ఉండటం చాలా ముఖ్యం' అని రామ్‌చరణ్‌ తెలిపాడు. 'నా ప్రపంచం చాలా చిన్నది. నా ప్రపంచం కుటుంబం, పెంపుడు జంతువుల చుట్టూనే తిరుగుతుంది' అని వివరించాడు.

షూటింగ్‌ల మధ్యలో విరామం దొరికినప్పుడల్లా పిల్లలతో గడపడానికి సమయం కేటాయిస్తున్నట్లు చెర్రీ తెలిపాడు. తాను కొంచెం రఫ్‌గా ఉండే తండ్రిని అని రామ్‌ చరణ్‌ చెప్పుకొచ్చాడు. పిల్లలు పడిపోతే, మట్టిలో ఆడితే, ఎత్తుపల్లాలు ఎక్కినా తాను భయపడననని.. వాళ్లు ధైర్యంగా, సాహసంగా పెరగాలని కోరుకుంటానని తెలిపారు.

తాను రఫ్‌ డాడీగా ఉంటే తన భార్య ఉపాసన మాత్రం పిల్లలను చాలా సున్నితంగా, ప్రేమగా చూసుకుంటోందని రామ్‌ చరణ్‌ వివరించాడు. అయితే ఏదైనా రిస్క్ తీసుకోవాలంటే పిల్లలు మాత్రం తన దగ్గరికే వస్తారని తెలిపాడు. 'నా తల్లిదండ్రుల నుంచి నేర్చుకున్న విలువలను పిల్లలకు కూడా అందించాలని కోరుకుంటున్నా' అని వెల్లడించాడు. 

ఉపాసన, రామ్‌ చరణ్‌ జంటకు 2023లో క్లీంకార పుట్టగా.. 2026 జనవరిలో కవలలు అన్వీరా దేవి, శివరామ్‌ పుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆ ముగ్గురితో రామ్‌ చరణ్‌ దంపతులు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు.

సినిమాలపరంగా రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో ‘పెద్ది’ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఏప్రిల్‌లో ఈ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతుండగా.. మరికొన్ని సినిమాలు రామ్‌ చరణ్‌ చేతిలో ఉన్నాయి.

