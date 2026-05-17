Ram Charan Health Update: రెండు రోజుల్లో రామ్ చరణ్‌కు సర్జరీ.. పెద్ది విడుదల ముందు ఇదేం ట్విస్ట్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 17, 2026, 04:47 PM IST|Updated: May 17, 2026, 04:47 PM IST

Ram Charan health update: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం నటిస్తున్న భారీ సినిమా పెద్ది. బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గ్రామీణ క్రీడల నేపథ్యంతో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో చరణ్ చాలా పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. అయితే ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో రామ్ చరణ్ తీవ్రంగా గాయపడిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే.

పెద్ది సినిమా నిర్మాత సతీష్ కిలారు తాజాగా మాట్లాడుతూ, పెద్ది సినిమా కోసం రామ్ చరణ్ ఎంతో కష్టపడ్డారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా యాక్షన్, కుస్తీ సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్న సమయంలో ఆయనకు కంటి దగ్గర మరియు మణికట్టుకు గాయాలు అయ్యాయని చెప్పారు. గాయాలు అయినా కూడా చరణ్ షూటింగ్ ఆపకుండా పనిచేశారని తెలిపారు. ఆయన సినిమా పట్ల చూపుతున్న అంకితభావం చూసి యూనిట్ మొత్తం ఆశ్చర్యపోయిందని చెప్పారు.  

ఇప్పటికే కంటి గాయానికి సంబంధించి రామ్ చరణ్ సర్జరీ పూర్తి చేసుకున్నారని నిర్మాత వెల్లడించారు. ఇక మరో రెండు రోజుల్లో మణికట్టు గాయానికి కూడా సర్జరీ జరగనుందని చెప్పారు. 

ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే మరోవైపు చరణ్ డెడికేషన్‌ను ప్రశంసిస్తున్నారు. సినిమా కోసం ఇంత కష్టపడటం నిజంగా గొప్ప విషయమని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

పెద్ది సినిమాలో బాలీవుడ్ హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. అలాగే శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు, దివ్యేందు శర్మ, బోమన్ ఇరానీ, సత్య వంటి ప్రముఖ నటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. 

ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నది ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్. ఆయన మ్యూజిక్‌పై కూడా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. జూన్ 4న ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో విడుదల చేయడానికి మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హిందీలోనే 1000కు పైగా స్క్రీన్స్‌లో విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. దీంతో పెద్ది పాన్ ఇండియా స్థాయిలో పెద్ద హిట్ అవుతుందని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు.

త్వరలో విడుదల కానున్న ట్రైలర్ కోసం కూడా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. గాయాలు, సర్జరీలు వచ్చినా కూడా సినిమా కోసం కష్టపడుతున్న రామ్ చరణ్‌పై ఇప్పుడు అభిమానుల ప్రేమ మరింత పెరిగింది.

