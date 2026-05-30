Ram Charan Health Update:గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా పెద్ది ప్రమోషన్స్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన ఆరోగ్యం గురించి చెప్పిన విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పెద్ది సినిమా విడుదలైన తర్వాత తాను సర్జరీ చేయించుకోబోతున్నట్లు రామ్ చరణ్ వెల్లడించారు.
సినిమాలోని రెజ్లింగ్ సన్నివేశాల కోసం రామ్ చరణ్ ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకున్నారు. నిజమైన రెజ్లర్లతో కలిసి సాధన చేస్తూ యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో ఒక సందర్భంలో ఆయన చేతికి గాయం అయింది. ఆ గాయం కారణంగా చేతిలోని కార్టిలేజ్ దెబ్బతినడంతో పాటు ఒక ఎముకకు కూడా సమస్య ఏర్పడినట్లు సమాచారం.
గత కొంతకాలంగా రామ్ చరణ్ చేతికి సపోర్ట్ బ్రేస్ ధరించి కనిపిస్తున్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో అనేక సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. తాజాగా ఆయన స్వయంగా గాయం గురించి చెప్పడంతో అసలు విషయం బయటకు వచ్చింది.
వైద్యులు వెంటనే సర్జరీ చేయించుకోవాలని సూచించినప్పటికీ, రామ్ చరణ్ మాత్రం పెద్ది విడుదల వరకు ఆపరేషన్ను వాయిదా వేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా ప్రమోషన్స్ పూర్తి చేసి, ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకువచ్చిన తర్వాతే చికిత్స తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని సమాచారం.
రామ్ చరణ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు. సినిమా కోసం ఆయన చూపిస్తున్న అంకితభావం గొప్పదని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే ఆయన ఆరోగ్యం త్వరగా మెరుగుపడాలని కూడా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.పెద్ది రామ్ చరణ్ కెరీర్లో ఎంతో కీలకమైన చిత్రంగా భావిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో క్రీడా నేపథ్యంలో సాగే కథతో పాటు భారీ యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉండనున్నాయి. ఇప్పటికే సినిమా మీద మంచి అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమాపై భారీ ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. అభిమానులు కూడా సినిమా విడుదల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. రామ్ చరణ్ చేసిన కష్టం, అంకితభావం ఫలించి పెద్ది పెద్ద విజయాన్ని సాధించాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు. అలాగే సర్జరీ విజయవంతంగా పూర్తై ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు.