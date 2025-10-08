Ram Charan: రామ్ చరణ్ తోనే సినిమా ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన హీరోయిన్.. కట్ చేస్తే చివరికి ఆ హీరోకే తల్లిగా..!

Ram Charan Herione : హీరోలు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా సరే హీరోల గానే కొనసాగుతూ ఉంటారు. మరోపక్క హీరోయిన్లు మాత్రం.. సినిమా ఇండస్ట్రీ కి వచ్చి ఒక 10, 15 సంవత్సరాలు అవ్వగానే.. వాళ్లు నటించిన హీరోలకే అమ్మలగా, అక్కలుగా నటిస్తూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇదే సంఘటన రామ్ చరణ్ హీరోయిన్ కి కూడా జరిగింది..
రామ్ చరణ్ చిరుత సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. అయితే ఆ సినిమా కన్నా ముందు ఆయన.. యాక్టింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నటన నేర్చుకున్నారు. ఇక అదే ఇన్స్టిట్యూట్లో నటన నేర్చుకుంది హీరోయిన్ శ్రియ.
సంతోషం సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ శ్రియ. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగింది. తెలుగులో ప్రతి ఒక్క స్టార్ హీరోతో నటించిన ఘనత శ్రియకే దక్కింది.
ఇక తెలుగులోనే కాకుండా దాదాపు అన్ని భాషలలోనూ నటించి టాప్ హీరోయిన్గా.. ఎదిగింది శ్రియ. అయితే పెళ్లయి ఒక పాపను కన్న తర్వాత.. శ్రియ కొద్దిగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చింది. ఇక ఆ తరువాత హిందీలో దృశ్యం సినిమాతో మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది…
ఇక అదే సమయంలో రాజమౌళి దర్శకత్వంలో.. వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో కూడా శ్రియ కనిపించింది. అయితే ఈ చిత్రంలో.. రామ్ చరణ్ చిన్నప్పుడు పాత్రకు అమ్మగా నటించింది శ్రియ. మరోపక్క శ్రియా, రామ్ చరణ్ సినిమా నటన జీవితం.. ఒకేసారి మొదలయ్యాయి. తమ ఇన్స్టిట్యూట్లో నటన నేర్చుకునేటప్పుడు.. ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని సీన్స్ లో నటించారు.
వాళ్లు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లో వేసిన డ్రామాలకు సంబంధించిన వీడియోలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇందులో రామ్ చరణ్, శ్రియ ఇద్దరూ కూడా చాలా యంగ్ గా ఉన్నాడు. ఇలా ఒకేసారి తమ సినిమా ప్రయాణానికి పునాదిని వేసుకున్న ఈ ఇద్దరు ఆ తరువాత తల్లి కొడుకుల కదా నటించడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచిన విషయమే.