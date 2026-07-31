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Ram Charan: పెళ్లికి ముందు డేటింగ్ టైంలో ఉపాసన పెట్టిన లవ్ టెస్ట్‌.. రామ్ చరణ్ ఎలా పాస్ అయ్యాడంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 31, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:17 PM IST

Ram Charan:పెళ్లికి ముందు ఉపాసన రామ్ చరణ్‌కు ఒక సరదా లవ్ టెస్ట్ పెట్టారట. హైదరాబాద్‌లోని రద్దీగా ఉండే మోజంజాహి మార్కెట్‌కు తీసుకెళ్లాలని కోరగా, చరణ్ వెంటనే అంగీకరించారని చెప్పారు. అదే ఇంటర్వ్యూలో చరణ్‌కు ఇష్టమైన ఫుడ్, తమ ప్రేమ ప్రయాణానికి సంబంధించిన మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలను కూడా ఉపాసన పంచుకున్నారు.

Curly Tales Interview1/5

రామ్ చరణ్ లవ్ టెస్ట్

టాలీవుడ్‌లో అభిమానులు ఎక్కువగా ఇష్టపడే జంటల్లో రామ్ చరణ్, ఉపాసన కొణిదెల ఒకరు. వీరిద్దరి అనుబంధం గురించి అభిమానులు ఎప్పుడూ ఆసక్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటుంటారు. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఉపాసన, పెళ్లికి ముందు తమ ప్రేమ రోజులలో జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటనను పంచుకున్నారు. ఆమె చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.  

Ram Charan Dating Story2/5

ఉపాసన ఇంటర్వ్యూ

ఉపాసన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, పెళ్లికి ముందు తాను రామ్ చరణ్ ప్రేమను ఒక చిన్న పరీక్షతో తెలుసుకోవాలని అనుకున్నారట. అప్పటికే చరణ్ పెద్ద స్టార్ కావడంతో బయటకు వెళ్లడం అంత సులభం కాదు. అయినప్పటికీ, ఒక రద్దీ ప్రాంతానికి తనను తీసుకెళ్లాలని ఆమె కోరారట.హైదరాబాద్‌లో ఎప్పుడూ జనంతో కిటకిటలాడే మోజంజాహి మార్కెట్‌లో ఉన్న ప్రసిద్ధ ఐస్‌క్రీమ్ దుకాణానికి కలిసి వెళ్లాలని ఉపాసన చెప్పారట. నిజంగా ప్రేమిస్తే అక్కడికి తీసుకెళ్లాలని ఆమె సరదాగా సవాల్ విసిరినట్లు వెల్లడించారు.

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రామ్ చరణ్ ప్రేమకథ

రామ్ చరణ్ కూడా ఎలాంటి సందేహం లేకుండా ఆ సవాల్‌ను స్వీకరించారట. ఇద్దరూ కలిసి అక్కడికి వెళ్లి ఐస్‌క్రీమ్ ఆర్డర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే అభిమానులు చరణ్‌ను గుర్తించి పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఒక్కసారిగా ఆ ప్రాంతంలో సందడి నెలకొన్నప్పటికీ, చరణ్ ప్రశాంతంగా వ్యవహరించారని ఉపాసన చెప్పారు. ఆ సంఘటన తర్వాత తన లవ్ టెస్ట్‌లో చరణ్ విజయవంతంగా పాస్ అయ్యారని ఆమె నవ్వుతూ గుర్తు చేసుకున్నారు.  

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మోజంజాహి మార్కెట్

ఇంటర్వ్యూలో ఉపాసన రామ్ చరణ్‌కు ఇష్టమైన ఆహారం గురించి కూడా వివరించారు. ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా, ఆయనకు చాలా సాధారణమైన భోజనం అంటేనే ఎక్కువ ఇష్టమని చెప్పారు. ముఖ్యంగా రసం అన్నం, ఆమ్లెట్ ఆయనకు ఎంతో ఇష్టమైన కంఫర్ట్ ఫుడ్ అని వెల్లడించారు. ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చితో చేసిన ఆమ్లెట్‌ను చరణ్ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారని తెలిపారు.విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లినప్పుడు కూడా చరణ్‌కు దక్షిణ భారత వంటకాలు గుర్తుకొస్తాయని ఉపాసన చెప్పారు. అందుకే ఇంటి నుంచి కొన్ని రెడీ-టు-కుక్ ఫుడ్ మిక్స్‌లు తీసుకెళ్లడం తమ అలవాటుగా మారిందన్నారు.

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రామ్ చరణ్ ఇష్టమైన ఆహారం

ఈ అనుభవాలే తర్వాత కుటుంబ వంటకాల ఆధారంగా ఒక ఫుడ్ బ్రాండ్‌ను ప్రారంభించాలనే ఆలోచనకు కారణమయ్యాయని కూడా ఉపాసన వెల్లడించారు.ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా ప్రేమ అంటే ఖరీదైన బహుమతులు లేదా విలాసవంతమైన ప్రదేశాలు మాత్రమే కాదని, ఒకరి కోసం మరొకరు సమయం కేటాయించడం, చిన్న చిన్న క్షణాలను ఆనందంగా గడపడం కూడా బలమైన బంధానికి కారణమవుతుందని రామ్ చరణ్, ఉపాసన జంట మరోసారి నిరూపించింది.

TAGS:
Ram charan
Upasana Konidela
Ram Charan Love Test
Upasana Interview
Ram Charan Dating Story
Curly Tales Interview

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