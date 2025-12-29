Ram Charan: కన్నడ స్టార్ హీరో వల్ల రామ్ చరణ్ కి ఘోర అవమానం.. ఏం జరిగిందంటే..!

Ram Charan Latest Look: గడ్డం లుక్లో ఉన్న రామ్ చరణ్ను చూసి మరో స్టార్ హీరో.. అని పొరపడ్డ అభిమానుల.. వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోల విడుదల కాబోతున్న సినిమాల లుక్ ఒకేలా ఉండటమే ఈ కన్ఫ్యూజన్కు కారణమైంది. దీంతో కొంతమంది సినీ ప్రేక్షకులు కనీసం రామ్ చరణ్ ని గుర్తుపట్టలేకపోయారు అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోగా కొనసాగుతున్నారు రామ్ చరణ్. ఇప్పటికే రాజమౌళి దర్శకత్వంగా వచ్చిన ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో పవన్ ఇండియా స్టేటస్ అందుకున్నారు. అదే సమయంలో కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి.. పాన్ ఇండియా స్థాయికి ఎదిగిన హీరోల్లో ఒకరు యాష్. ఈ హీరోకి కూడా దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది.
ఈ ఇద్దరు హీరోలు తమ తమ సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అయితే.. కొన్నిసార్లు వీరిద్దరి లుక్స్ ఒకేలా ఉన్నాయన్న చర్చ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గడ్డం లుక్లో ఉన్నప్పుడు రామ్ చరణ్..యశ్ ఒకేలా కనిపిస్తూ ఉంటారని.. అభిమానులు సరదాగా పోస్టులు పెడుతుంటారు.
ఇటీవల ఇది నిజమే ఏమో అనిపించేలా ఒక సంఘటన జరిగింది. రామ్ చరణ్ ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్లో కారులో కనిపించిన సమయంలో అక్కడ ఉన్న కొంతమంది అభిమానులు ఆయనను యశ్ అని పొరపాటుగా అనుకున్నారు. వెంటనే “యశ్… యశ్…” అంటూ అరవడం మొదలుపెట్టారు. కొన్ని క్షణాల తర్వాత అది రామ్ చరణ్ అని తెలిసి.. ఒకతను.. ఆయన రామ్ చరణ్ అని చెప్పగా అప్పుడు వెంటనే అభిమానులు రామ్ చరణ్.. రామ్ చరణ్ అని అరిచారు.. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, క్లిప్స్ సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యాయి.
ఈ గందరగోళానికి ప్రధాన కారణం ఇద్దరి ప్రస్తుత లుక్నే అని అభిమానులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ తన కొత్త సినిమా Peddi షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో ఆయన రఫ్ స్టైల్ గడ్డంతో, కాస్త డిఫరెంట్ లుక్లో కనిపిస్తున్నారు. మరోవైపు యశ్ కూడా తన కొత్త సినిమా Toxic కోసం దాదాపు అదే తరహా గడ్డం లుక్ను కొనసాగిస్తున్నారు. దీంతో దాదాపు ఇద్దరు ఒకేలా కనిపిస్తున్నారు.
ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ రెండు సినిమాలు 2026 మార్చిలో విడుదలయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని టాక్ నడుస్తోంది. ఇది తెలిసిన వెంటనే సోషల్ మీడియాలో సరదా కామెంట్లు మొదలయ్యాయి. “రెండు సినిమాలు ఒకేసారి వస్తే థియేటర్ల దగ్గర కూడా కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందేమో” అంటూ ఫ్యాన్స్ జోకులు వేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కొంతమంది అభిమానులు వీరిద్దరూ ఒకేలా ఉన్నారు అని ఆనందిస్తూ ఉండగా.. మరి కొంతమంది మాత్రం …అక్కడ చాలామంది రామ్ చరణ్ ని గుర్తుపట్టకుండా యాష్ అనుకున్నారు.. ఇది రామ్ చరణ్ కి అవమానం కదా అంటూ నెగిటివ్ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. A major reason why either #PEDDI or #TOXIC needs to be POSTPONED from MARCH 2026 release… Audience might get confused near theatres 😂pic.twitter.com/dCnxrSrwc1 — Rangasthalam (@RangasthalamIN) December 28, 2025