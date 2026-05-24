Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Ram Charan Mistakes: క్రికెటర్ బుమ్రాను ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ అన్న రామ్ చరణ్.. ఈవెంట్లో మరెన్నో తప్పులు పలికిన హీరో.. చివరికి క్షమాపణ!

Ram Charan Mistakes: క్రికెటర్ బుమ్రాను ఫుట్ బాల్ ప్లేయర్ అన్న రామ్ చరణ్.. ఈవెంట్లో మరెన్నో తప్పులు పలికిన హీరో.. చివరికి క్షమాపణ!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 24, 2026, 10:58 AM IST|Updated: May 24, 2026, 10:58 AM IST

Ram Charan Mistakes: Ram Charan ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమా Peddi ప్రమోషన్స్‌తో బిజీగా ఉన్నారు. ఇటీవల ఈ సినిమా ప్రమోషన్ ఈవెంట్ Bhopalలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి అభిమానులు, మీడియా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో మాట్లాడుతున్న సమయంలో రామ్ చరణ్ చేసిన రెండు చిన్న పొరపాట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. తర్వాత వాటిపై ఆయన స్వయంగా స్పందించి క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Ram Charan viral video1/5

పెద్ది ప్రమోషన్స్

ఈ ఈవెంట్‌లో యాంకర్ ప్రముఖ భారత క్రికెటర్ బుమ్రా గురించి ప్రశ్న అడిగారు. దానికి సమాధానం చెబుతూ రామ్ చరణ్ పొరపాటున “బుమ్రా ఫుట్‌బాల్ స్కిల్స్ నాకు చాలా ఇష్టం” అని అన్నారు. కానీ బుమ్రా క్రికెటర్ కావడంతో అక్కడ ఉన్నవాళ్లు వెంటనే ఆ విషయం గమనించారు. ఆ వీడియో క్షణాల్లోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. నెటిజన్లు కూడా దీనిపై సరదాగా కామెంట్లు చేయడం ప్రారంభించారు.  

Bhopal event2/5

రామ్ చరణ్ క్షమాపణ

అంతేకాదు, ఈవెంట్ జరిగిన ప్రాంతం గురించి మాట్లాడుతున్న సమయంలో కూడా రామ్ చరణ్ మరో చిన్న పొరపాటు చేశారు. భోపాల్, మధ్యప్రదేశ్‌లో ఈ కార్యక్రమం జరిగినప్పటికీ, ఆయన పొరపాటున బీహార్ అని చెప్పారు. దీంతో ఈ రెండు విషయాలు సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చగా మారాయి.  

Bumrah football player comment3/5

బుమ్రాను ఫుట్‌బాల్ ప్లేయర్ అన్న రామ్ చరణ్

ఈ విషయాలన్నింటిని గమనించిన రామ్ చరణ్ వెంటనే సోషల్ మీడియా ద్వారా స్పందించారు. ముందుగా భోపాల్ ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. “భోపాల్ ప్రజలు మాకు చూపించిన ప్రేమ, ఆతిథ్యం, ఎనర్జీకి చాలా థ్యాంక్స్. పెద్ది సినిమాపై మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు. త్వరలో థియేటర్లలో కలుద్దాం” అంటూ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేశారు.  

Ram Charan apology4/5

భోపాల్ ఈవెంట్

అలాగే బుమ్రా విషయంలో జరిగిన పొరపాటుపై కూడా ఆయన క్షమాపణ చెప్పారు. “కొన్ని సార్లు పేర్లు మర్చిపోతుంటాను. ఆ ఈవెంట్‌లో ఉన్న హడావుడి, ఉత్సాహం వల్ల అలా జరిగింది. అది పూర్తిగా సాధారణ మానవ తప్పిదం మాత్రమే” అని తెలిపారు. బుమ్రాపై తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని కూడా చెప్పారు.  

Peddi promotions5/5

రామ్ చరణ్ వైరల్ వీడియో

రామ్ చరణ్ తన పోస్ట్‌లో బుమ్రాను ప్రత్యేకంగా ప్రశంసించారు. “నేను మీ ఆటకు పెద్ద అభిమానిని. మీరు మీ అద్భుతమైన ప్రదర్శనలతో ప్రతి భారతీయుడిని గర్వపడేలా చేస్తున్నారు. బ్యాట్స్‌మెన్‌ను ఎప్పుడూ ఒత్తిడిలో పెడుతుంటారు” అంటూ బుమ్రాపై ప్రశంసలు కురిపించారు. రామ్ చరణ్ చేసిన ఈ క్లారిటీ పోస్టులు ఇప్పుడు అభిమానులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తప్పు జరిగిందని అంగీకరించి వెంటనే స్పందించడం ఆయన వినయాన్ని చూపించిందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు.

Tags:
Ram charan
Ram Charan mistakes
Jasprit Bumrah
Peddi promotions
Ram Charan Apology
Bumrah football player comment
Bhopal event
Ram Charan Viral Video

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్లేఆఫ్స్‌కు అడుగుదూరంలో పంజాబ్..రాజస్థాన్-కోల్‌కతా పరిస్థితి ఏంటి? అసలు కథ ఇది!

ప్లేఆఫ్స్‌కు అడుగుదూరంలో పంజాబ్..రాజస్థాన్-కోల్‌కతా పరిస్థితి ఏంటి? అసలు కథ ఇది!

IPL Playoffs Scenario21 min ago
2

సగం ధరకే లగ్జరీ కార్లు.. రూ.2.5 లక్షల డిస్కౌంట్‌తో క్రెటా, థార్, నెక్సాన్!

luxury cars1 hr ago
3

వైన్ షాప్ ముందు సన్న వడ్లు ఫ్లెక్సీ.. మందుబాబుల మైండ్ బ్లాక్ చేసిన ఐడియా!

Jagtial1 hr ago
4

జూన్ 2న గురు గ్రహ సంచారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి ఆర్థిక కష్టాలు.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!

Jupiter Transit 20262 hrs ago
5

భద్రా రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. జూన్ 22 వరకు ఈ 5 రాశుల వారికి తిరుగులేదు..

Budha Gochar2 hrs ago