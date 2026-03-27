Ram Charan Net Worth 2026: 40 ఏళ్ల రామ్ చరణ్ ఆస్తుల వివరాలు తెలుసా.. మెగా హీరో సంపాదన ఏంటంటే..

HBD Ram Charan:తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలలో మెగా హీరోల గురించి మాట్లాడితే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు రామ్ చరణ్. తన అద్భుతమైన నటన, డాన్స్, యాక్షన్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు. ముఖ్యంగా RRR సినిమా ద్వారా ఆయన గ్లోబల్ స్టార్గా ఎదిగాడు. ఈ సినిమాలో ఆయన చేసిన అల్లూరి సీతారామ రాజు పాత్రకు ఎంతో ప్రశంసలు లభించాయి.
రామ్ చరణ్ 2007లో వచ్చిన చిరుత సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. మొదటి సినిమానే మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఆ తర్వాత రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మగధీర.. సినిమా ఆయన కెరీర్ను పూర్తిగా మార్చేసింది. ఈ సినిమా భారీ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. తర్వాత రంగస్థలం, RRR వంటి సినిమాలతో తన స్థాయిని మరింత పెంచుకున్నాడు.
ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ నెట్ వర్త్ విషయానికి వస్తే, ఆయన దగ్గర సుమారు రూ. 1,300 కోట్లకు పైగా ఆస్తి ఉందని అంచనా. సినిమా రెమ్యూనరేషన్ మాత్రమే కాకుండా, ఆయన వ్యాపారాల ద్వారా కూడా భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. ఒక్క సినిమాకు ఆయన తీసుకునే పారితోషికం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో ఆయన ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే హీరోలలో ఒకరిగా నిలిచారు.
రామ్ చరణ్ ఒక విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా కూడా కొనసాగుతున్నారు. ఆయనకు కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ.. వి మెగా పిక్చర్స్.. అనే రెండు ప్రొడక్షన్ హౌసులు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా మంచి సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారు. అదనంగా, ఆయనకు గుర్రపు స్వారీపై ఆసక్తి ఉండటంతో.. హైదరాబాద్ పోలో అండ్ రైడింగ్ క్లబ్ అనే టీమ్ను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా, రామ్ చరణ్ విమానయాన రంగంలో కూడా అడుగుపెట్టాడు. ఆయన ట్రూజెట్.. అనే ఎయిర్లైన్లో భాగస్వామిగా ఉన్నాడు. ఈ విధంగా ఆయన సినిమా రంగంతో పాటు బిజినెస్లో కూడా విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నాడు.
లైఫ్ స్టైల్ విషయానికి వస్తే, రామ్ చరణ్ చాలా లగ్జరీ జీవితం గడుపుతారు. ఆయన దగ్గర ఉన్న కార్ల కలెక్షన్ చాలా ఖరీదైనది. Rolls Royce, Ferrari, Aston Martin, Range Rover వంటి ప్రీమియం కార్లు ఆయన గ్యారేజీలో ఉన్నాయి. ఇవి ఆయన స్టేటస్ను చూపిస్తాయి.
ఈ మధ్యనే ఆయన గేమ్ చేంజర్ సినిమాలో కనిపించాడు. ప్రస్తుతం ఆయన కొత్త సినిమా పెద్ది కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా జాన్వి కపూర్ నటిస్తోంది. ఈ సినిమా ఈ సంవత్సరంలోనే విడుదల కానుంది.