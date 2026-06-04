/Ram Charan Net Worth 2026: రూ.100 కోట్ల పారితోషికం వార్తల మధ్య రామ్ చరణ్ సంపద ఎంతంటే?

Ram Charan Net Worth 2026:రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన హీరోల్లో ఒకరు. చిరుత సినిమాతో హీరోగా పరిచయమైన ఆయన, ఇప్పుడు గ్లోబల్ స్టార్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. మగధీర, రంగస్థలం, ధృవ, ఆర్ఆర్ఆర్ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలతో ఆయన ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించారు. తాజాగా విడుదలైన పెద్ది సినిమాతో మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా తర్వాత రామ్ చరణ్ మార్కెట్ మరింత పెరిగింది. దీంతో ఆయన ఒక్కో సినిమాకు భారీ పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని టాలీవుడ్లో చర్చ జరుగుతోంది. పెద్ది సినిమాకు సుమారు రూ.100 కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారనే వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.
సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా వ్యాపార రంగంలో కూడా రామ్ చరణ్ మంచి గుర్తింపు సాధించారు. సినీ వర్గాల్లో ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ రూ.1300 కోట్ల నుంచి రూ.1400 కోట్ల మధ్య ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఈ సంఖ్యలపై అధికారిక ప్రకటన మాత్రం లేదు.
కార్లపై రామ్ చరణ్కు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. ఆయన వద్ద ప్రపంచ ప్రఖ్యాత బ్రాండ్లకు చెందిన అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. రోల్స్ రాయిస్, ఆస్టన్ మార్టిన్, బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెస్ బెంజ్, రేంజ్ రోవర్ వంటి ఖరీదైన వాహనాలు ఆయన గ్యారేజీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
సినిమాలతో పాటు ప్రకటనల ద్వారా కూడా రామ్ చరణ్ మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారు. పలు ప్రముఖ బ్రాండ్లకు ప్రచారకర్తగా వ్యవహరిస్తూ కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే ఆయన స్థాపించిన కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ ద్వారా పలువురు ప్రేక్షకాదరణ పొందిన చిత్రాలు నిర్మితమయ్యాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో కూడా ఆయన పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో ఉన్న విలాసవంతమైన నివాసం తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటుంది. అదనంగా కొన్ని వ్యాపార సంస్థలు, క్రీడా రంగ ప్రాజెక్టులు మరియు ఇతర పెట్టుబడుల్లో కూడా ఆయన భాగస్వామిగా ఉన్నారని సమాచారం.
సినిమాలు, ప్రకటనలు, వ్యాపారాలు, పెట్టుబడులు ఇలా పలు రంగాల్లో విజయవంతంగా ముందుకు సాగుతున్న రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత ధనిక సినీ నటుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. పెద్ది విజయంతో ఆయన క్రేజ్ మరింత పెరిగిందనే అభిప్రాయం అభిమానుల్లో కనిపిస్తోంది.