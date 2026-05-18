/Ram Charan Peddi Story: రామ్ చరణ్ పెద్ది అసలు కథ తెలిసిపోయిందోచ్..ఇప్పటివరకు అందరూ అనుకున్నది తప్పేనా..!

Ram Charan Peddi Story: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న భారీ పాన్ ఇండియా సినిమా ‘పెద్ది’పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, టీజర్, పాటలకు మంచి స్పందన వచ్చింది. అయితే ఈ సినిమా కథ ఏంటన్నది ఇప్పటివరకు పూర్తిగా బయటకు రాలేదు. తాజాగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు వెల్లడించారు.
చాలా రోజులుగా పెద్ది సినిమా ప్రముఖ మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి జీవిత కథ ఆధారంగా వస్తోందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది. ముఖ్యంగా రామ్ చరణ్ లుక్ చూసి చాలా మంది ఇదే నిజమని భావించారు. కానీ ఇప్పుడు దర్శకుడు ఆ వార్తల్లో నిజం లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
బుచ్చిబాబు మాట్లాడుతూ.. “పెద్ది సినిమా కోడి రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదు. సినిమాలో ఆయన ప్రస్తావన మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ ప్రధాన కథ మాత్రం వేరేలా ఉంటుంది” అని తెలిపారు. అలాగే పెద్ది పాత్రకు తమ ఊరిలో ఉన్న పెద్దిరాజు అనే వ్యక్తి స్ఫూర్తి అని చెప్పారు.
ఆ వ్యక్తి కూలి పనులు చేసేవాడని, కానీ క్రికెట్, వాలీబాల్ లాంటి ఆటల్లో చాలా టాలెంట్ ఉండేదని బుచ్చిబాబు తెలిపారు. గ్రామంలో జరిగే మ్యాచుల్లో అతను ఒక్కడే మ్యాచ్ గెలిపించేవాడని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి క్యారెక్టర్ చూసి కథకు ఆలోచన వచ్చిందని వివరించారు.
ఈ సినిమా గ్రామీణ నేపథ్యంలో సాగే స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఉండబోతోందని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ‘రంగస్థలం’ సినిమాలో గ్రామీణ పాత్రలో మెప్పించిన రామ్ చరణ్.. ఇప్పుడు ‘పెద్ది’లో మరోసారి మాస్ లుక్లో కనిపించనున్నారు. ఈసారి విజయనగరం బ్యాక్డ్రాప్లో కథ సాగనుందని సమాచారం.
సినిమాలో కన్నడ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయన కోడి రామ్మూర్తి శిష్యుడి పాత్రలో కనిపిస్తారని, రామ్ చరణ్ కూడా ఆయన దగ్గర శిక్షణ తీసుకునే యువకుడిగా కనిపిస్తారని టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్గా జాన్వీ కపూర్ నటిస్తోంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ట్రైలర్ విడుదల తర్వాత కథపై మరింత క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది.