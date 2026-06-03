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Ram Charan Recent Movies Pre Release Business: ‘పెద్ది’ సహా రామ్ చరణ్ రీసెంట్ మూవీస్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 03, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:27 PM IST

Ram Charan Recent movies Pre Release business: రామ్ చరణ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి తనయుడిగా సినీ ఇండస్ట్రీలో  తండ్రి తగ్గ తనయుడిగా రాణించాడు. అంతేకాదు సినిమా సినిమాకు  తన చిత్రాలకు సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. తాజాగా ‘పెద్ది’ సినిమాతో మరోసారి తన కెరీర్‌లో హెయ్యెస్ట్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. మొత్తంగా రామ్ చరణ్ గత ఐదు చిత్రాల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే.. (File/Photos)

Peddi 1/6

పెద్ది

పెద్ది.. 

రామ్ చరణ్ హీరోగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా బుచ్చిబాబు సన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పెద్ది’.  ఈ చిత్రం రామ్ చరణ్  కెరీర్‌లోనే సోలో హీరోగా రెండో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 218.50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ. 135.25 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. 

 

Game Changer 2/6

గేమ్ చేంజర్

గేమ్ చేంజర్.. శంకర్ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా  దిల్ రాజు నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గేమ్ చేంజర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 221 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. తెలుగులో రూ. 122 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేయడం గమనార్హం.  సోలో హీరోగా చరణ్ హీరోగా అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. 

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ఆర్ఆర్ఆర్

ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) (మల్టీస్టారర్)..   ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్  కథానాయకులుగా   రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఆర్ఆర్ఆర్’. ఈ సినిమా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుష్ప 2 ముందు వరకు  రికార్డు స్థాయిలో రూ.191 కోట్ల బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 451 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్  కెరీర్ లోనే హైయ్యెస్ట్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.  

Vinaya Vidheya Rama 4/6

వినయ విధేయ రామ

వినయ విధేయ రామ.. 

బోయపాటి శ్రీను డైరెక్షన్‌లో రామ్ చరణ్ హీరోగా  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘వినయ విధేయ రామ’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 90 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.  

 

Rangasthalam 5/6

రంగస్థలం

రంగస్థలం.. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన పీరియాడిక్ బ్యాక్ డ్రాప్ చిత్రం ‘రంగస్థలం’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 80 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. చరణ్ కెరీర్‌లో సోలో హీరోగా బిగ్గెస్ట్ హిట్‌గా నిలిచింది.  

Dhruva 6/6

ధృవ

ధృవ..

రామ్ చరణ్ హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి డైరెక్షన్‌లో  తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధృవ’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 57 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే నమోదు చేసింది.  

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Tollywood
Telugu cinema

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