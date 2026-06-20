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Ram Charan daughter face reveal: క్లిన్ కారా ముఖాన్ని మొదటిసారి చూపించిన రామ్ చరణ్.. బర్త్‌డే సందర్భంగా మెగా సర్‌ప్రైజ్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 20, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:21 PM IST

Ram Charan daughter face reveal:మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఉపాసన దంపతులు తమ కుమార్తె క్లిన్ కారా కొణిదెల పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు ఒక ప్రత్యేకమైన సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు తమ కూతురు ముఖాన్ని ప్రజలకు చూపించకుండా జాగ్రత్త పడిన ఈ జంట, ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా మొదటిసారి క్లిన్ కారా ఫస్ట్ లుక్‌ను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.

Upasana Konidela daughter1/5

క్లిన్ కారా పుట్టినరోజు

క్లిన్ కారా జన్మించినప్పటి నుంచి ఆమెను చూడాలని అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే రామ్ చరణ్, ఉపాసన మాత్రం తమ కుమార్తె వ్యక్తిగత జీవితానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఆమె ముఖాన్ని బయటకు రానివ్వలేదు. గతంలో వారు పంచుకున్న ఫోటోలు, వీడియోలలో కూడా క్లిన్ కారా ముఖం కనిపించకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.  

Ram Charan family photo2/5

రామ్ చరణ్ ఫ్యామిలీ ఫోటో

ఈ నిర్ణయాన్ని చాలామంది అభిమానులు మరియు సినీ ప్రముఖులు ప్రశంసించారు. చిన్న పిల్లలకు సాధారణ బాల్యం ఉండాలని, వారిపై అనవసరమైన పబ్లిసిటీ ఒత్తిడి ఉండకూడదని వారు భావించారు. అందుకే క్లిన్ కారా ఫోటో కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూసినా, ఈ జంట తమ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నారు.  

Klin Kaara birthday3/5

ఉపాసన క్లిన్ కారా

అయితే తాజాగా క్లిన్ కారా పుట్టినరోజు సందర్భంగా రామ్ చరణ్, ఉపాసన ఒక అందమైన కుటుంబ ఫోటోను పంచుకున్నారు. ఆ ఫోటోలో క్లిన్ కారా తన తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఎంతో ఆనందంగా కనిపించింది. ఆమె చిరునవ్వు అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకుంది.  

Klin Kaara face reveal4/5

క్లిన్ కారా కొణిదెల

ఫోటో సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసిన కొద్ది సేపటికే వైరల్‌గా మారింది. వేల సంఖ్యలో లైక్స్, కామెంట్లు వచ్చాయి. “మెగా ప్రిన్సెస్”, “చాలా క్యూట్‌గా ఉంది”, “ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూసిన క్షణం వచ్చింది” అంటూ అభిమానులు తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.మెగా అభిమానులు ఈ ఫోటోను ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. అనేక ఫ్యాన్ పేజీలు కూడా క్లిన్ కారా ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఆమెకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాయి.

Ram Charan daughter face reveal5/5

మెగా ప్రిన్సెస్ క్లిన్ కారా

రామ్ చరణ్, ఉపాసన తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత అభిమానాన్ని పొందిన జంటల్లో ఒకరు. కుటుంబ జీవితాన్ని, వ్యక్తిగత గోప్యతను సమతుల్యంగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్న ఈ జంట, క్లిన్ కారా పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులకు ఒక మధురమైన జ్ఞాపకాన్ని అందించారు. ఈ ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

TAGS:
Ram Charan daughter face reveal
Klin Kaara face reveal
Klin Kaara birthday
Ram Charan family photo
Upasana Konidela daughter

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