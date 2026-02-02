Ram Charan Son Networth: రామ్ చరణ్ కొడుకు ఆస్తుల విలువ.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడు..?

Ram Charan Kids Wealth
మెగా కుటుంబంలో ఆనందం మరో స్థాయికి చేరింది. ప్రముఖ నటుడు రామ్ చరణ్.. ఆయన భార్య ఉపాసన ఇటీవల ట్విన్స్కు జన్మనిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె పుట్టడంతో కొణిదెల కుటుంబంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. ఇప్పటికే వారికి ఒక కూతురు ఉండగా, ఇప్పుడు మరోసారి తల్లిదండ్రులుగా మారడం అభిమానులను మరింత ఆనందపరిచింది.
ఈ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ కొడుకు గురించి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. అతడిని ఇండియాలోనే అత్యంత సంపన్న స్టార్ కిడ్ గా పేర్కొంటున్నారు. దీనికి కారణం మెగా కుటుంబం.. ఉపాసన కుటుంబం కలిపి ఉన్న ఆస్తులే. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దశాబ్దాలుగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. ఆయన సంపాదించిన ఆస్తుల విలువ వేల కోట్లలో ఉంటుందని అభిమానుల అంచనా. అదే విధంగా రామ్ చరణ్ కూడా నటుడిగా..నిర్మాతగా భారీ స్థాయిలో ఆస్తులు సంపాదించారు. వీరిద్దరి ఆస్తులు కలిపితే చాలా పెద్ద మొత్తం అవుతుందని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇక ఉపాసన విషయానికి వస్తే, ఆమె ఒక పెద్ద వ్యాపార కుటుంబానికి చెందినవారు. ఆమె వ్యక్తిగత ఆస్తులతో పాటు, కుటుంబ వ్యాపారాల విలువ కూడా భారీగానే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ కారణంగా రామ్ చరణ్ – ఉపాసన కుమారుడికి భవిష్యత్తులో వచ్చే వారసత్వం వేల కోట్లలో ఉంటుందనే అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. చిరంజీవి ఆస్తుల విలువ రూ.1650కోట్లు ఉండగా... రామ్ చరణ్కి రూ.1350కోట్ల వరకు ఆస్తులుంటాయని తెలుస్తోంది. దీంతో వీళ్లిద్దరు.. ఆస్తులు కలిపితే సుమారు రూ. 3 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుంది. ఇందులో కొంత ఆడపిల్లలకు పంచినా.. వీరి ఆస్తులు రూ.2500కోట్ల వరకు ఉంటాయని అంచనా.
అయితే ఇవన్నీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న లెక్కలు..చర్చలే. అధికారికంగా ఎవరూ ఈ ఆస్తుల విలువలను ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ, స్టార్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన పిల్లోడు కావడంతో రామ్ చరణ్ కొడుకుపై సహజంగానే అందరి దృష్టి పడుతోంది.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం తన కొత్త సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. మరోవైపు చిరంజీవి కూడా వరుస సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఈ తరం, వచ్చే తరం… మెగా కుటుంబం పేరు ఇండస్ట్రీలో ఇంకా చాలా కాలం వినిపించనుందనే మాట మాత్రం ఖాయం.