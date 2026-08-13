/Ram Charan: ఏకంగా 15 కిలోలు తగ్గనున్న రామ్ చరణ్..!

Ram Charan: టాలీవుడ్లో క్రేజీ కాంబినేషన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రామ్ చరణ్, సుకుమార్ మరోసారి కలిసి పనిచేయబోతున్నారు. గతంలో వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన రంగస్థలం భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో, ఇప్పుడు తెరకెక్కనున్న కొత్త సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ప్రస్తుతం రామ్ చరణ్ పెద్దితో బిజీగా ఉండగా.. దర్శకుడు సుకుమార్ తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించిన ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాకు సంబంధించిన ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
తాజా సమాచారం ప్రకారం.. సుకుమార్ సినిమాలోని పాత్ర కోసం రామ్ చరణ్ భారీ మేకోవర్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దాదాపు 15 కిలోల వరకు బరువు తగ్గి లీన్ ఫిజిక్లో కనిపించనున్నారని టాక్ వినిపిస్తోంది. పాత్ర స్వభావానికి తగ్గట్టుగా చరణ్ శరీరాకృతిని పూర్తిగా మార్చేలా మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. గతంలో కూడా పాత్రల కోసం తన లుక్ను మార్చుకున్న చరణ్.. ఇప్పుడు మరోసారి కొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారని తెలుస్తోంది.
బరువు తగ్గడంతో పాటు చరణ్ హెయిర్స్టైల్లోనూ మార్పులు ఉండనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. పొడవాటి జుట్టుతో, ఇప్పటివరకు చూడని సరికొత్త లుక్లో ఆయన కనిపించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. కేవలం ఫిజిక్ మాత్రమే కాకుండా పాత్రకు తగ్గ బాడీ లాంగ్వేజ్, స్టైలింగ్పై కూడా ప్రత్యేకంగా వర్క్ చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈసారి చరణ్ను సుకుమార్ ఎలా చూపించబోతున్నారనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరుగుతోంది.
మరోవైపు RC17 స్క్రిప్ట్ పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫస్ట్ హాఫ్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికే లాక్ అయినట్లు, ప్రస్తుతం సెకండ్ హాఫ్పై టీమ్ దృష్టి పెట్టినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్ను మరింత పకడ్బందీగా తీర్చిదిద్దేందుకు సుకుమార్ ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారని టాక్.
ఇక ఈ సినిమాలో రామ్ చరణ్ సరసన నటించే హీరోయిన్ విషయంలో ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. గతంలో కన్నడ నటి రుక్మిణి వసంత్ పేరు వినిపించినప్పటికీ.. ప్రస్తుతం ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్లో భాగం కాదనే ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు చరణ్ ప్రస్తుతం మణికట్టు గాయం నుంచి కోలుకుంటున్నట్లు సమాచారం. పూర్తిగా కోలుకున్న తర్వాతే ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్పై దృష్టి పెట్టనున్నారని తెలుస్తోంది.
రంగస్థలం తర్వాత రామ్ చరణ్ను సుకుమార్ మరోసారి పూర్తిగా భిన్నమైన లుక్లో చూపించబోతున్నారనే వార్త మెగా అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అయితే 15 కిలోల బరువు తగ్గడం, లుక్కు సంబంధించిన వివరాలపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.