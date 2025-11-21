Ram Charan Wife Upasana Konidela Comments Turns Controversial: సినీ పరిశ్రమలో.. భారతీయ సమాజంలో వివాహం.. కెరీర్పై సినీ నటుడు రామ్ చరణ్ భార్య ఉపాసన చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. అన్ని వర్గాలు ఆమె వ్యాఖ్యలను తప్పుబడుతున్నాయి. సర్వత్రా ఉపాసనను తప్పుబడుతున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం.
రామ్ చరణ్ భార్య, చిరంజీవి కోడలు.. వ్యాపారవేత్త ఉపాసన కొణిదెల ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. వివాహం, కెరీర్పై చేసిన వ్యాఖ్యలను అన్ని వర్గాలు తప్పుబడుతున్నాయి. 'వ్యక్తిగత కారణాలతో 29 ఏళ్ల వయసులో తన ఎగ్స్ని ఫ్రీజ్ చేసుకున్నా. కేవలం వివాహానికి ముందు కెరీర్పై మహిళలు దృష్టిపెట్టి.. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ పొందాలనేది నా అభిప్రాయం' అని ఉపాసన తెలిపారు. ఆమె వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. మహిళల కెరీర్, వివాహ వ్యవస్థపై ఉపాసన ఏం చెప్పిందో తెలుసుకుందాం.
మహిళలు కెరీర్లో దూసుకుపోవాలి. అదే ప్రగతి శీల అని ఉపాసన వ్యాఖ్యలు చేసింది. 'యువతకు ఇచ్చిన సందేశం అవాస్తవం, హానికరం' అంటూ ఉపాసన వ్యాఖ్యలను తప్పుబడుతున్నారు. జోహో వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడంతో ఇప్పుడు ఉపాసన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. వైద్య నిపుణులు, ఐఐటీ-ఐఐఎం గ్రాడ్యుయేట్లు కూడా ఉపాసన వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతున్నారు.
ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు దత్తా మాట్లాడుతూ.. వివాహం గొప్ప లక్ష్యం.. జీవిత ఆశయానికి అడ్డంకి కాదని ప్రకటించారు. 'అన్ని విధాల మద్దతు ఇచ్చే భాగస్వామి ఉంటే కెరీర్, పిల్లలు రెండింటిని సమన్వయం చేయవచ్చు. అదేమి అంతా కష్టం కాదు' అని దత్తా తెలిపారు. ఉపాసన వ్యాఖ్యలు యువతను పూర్తిగా తప్పుదారి పట్టించేలా ఉందని మండిపడ్డారు.
'యుక్త వయసులో పెళ్లి చేసుకుంటే పేరెంట్స్గా మారేందుకు, తాతఅవ్వలకు కూడా సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. మనవళ్లు లేదా మనవరాళ్లతో వారు గడిపేందుకు సమయం లభిస్తుంది' అని ఎయిమ్స్ వైద్యురాలు దత్తా తెలిపారు. ఉపాసన చెప్పిన సందేశం.. సగటు యువతికి సంబంధించినది కాదని.. ధనవంతుల ఆలోచనలను ఎవవరూ గుడ్డిగా నమ్మరాదని హితవు పలికారు.
'ఎగ్స్ను ఫ్రీజ్ చేసుకుంటే కచ్చితంగా బిడ్డలు పుట్టేస్తారని గ్యారంటీ లేదు. ఉపాసన వ్యాఖ్యలు తప్పుడు సందేశాన్ని ఇస్తున్నాయి. ఇవి యువతకు ప్రమాదకరం' అంటూ డాక్టర్ దత్తా మండిపడ్డారు. తన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతుండడంతో ఎట్టకేలకు ఉపాసన స్పందించారు. 'సరైన భాగస్వామి దొరికే వరకు వేచి చూడటం, పిల్లలను ఎప్పుడు కనాలి అనేదానిపై పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం ఎలా తప్పువుతుంది? నా వ్యాఖ్యలపై చర్చ జరగడం ఆహ్వానించదగినది' అని ఉపాసన వెల్లడించారు.